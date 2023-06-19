Власти ЯНАО упростили механизм получения губернаторской стипендии

Изменения упрощают механизм получения именной стипендии губернатора ЯНАО Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Власти упростили механизм получения именной стипендии губернатора ЯНАО. Также студентам не нужно дважды отправлять пакет документов, говорится в официальном комментарии пресс-службы губернатора округа.

«Теперь кандидатам не нужно сканировать зачетную книжку в полном объеме. Достаточно предоставить документы, подтверждающие очную форму обучения, отсутствие академической задолженности и успешную сдачу промежуточной аттестации с выпиской об отметках», — сказано в сообщении.

В правительстве уточнили, что благодаря упрощенной системе больше не нужно второй раз направлять в адрес департамента образования пакет документов. Достаточно информации, которая предоставляется при подаче заявления.

Ранее сообщалось, что в регионе именную стипендию губернатора получило рекордное количество студентов. Каждый месяц 10 тысяч рублей будут получать 182 студента.