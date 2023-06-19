19 июня 2023

Власти ЯНАО упростили механизм получения губернаторской стипендии

© Служба новостей «URA.RU»
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Изменения упрощают механизм получения именной стипендии губернатора ЯНАО Фото:

Власти упростили механизм получения именной стипендии губернатора ЯНАО. Также студентам не нужно дважды отправлять пакет документов, говорится в официальном комментарии пресс-службы губернатора округа.

«Теперь кандидатам не нужно сканировать зачетную книжку в полном объеме. Достаточно предоставить документы, подтверждающие очную форму обучения, отсутствие академической задолженности и успешную сдачу промежуточной аттестации с выпиской об отметках», — сказано в сообщении.

В правительстве уточнили, что благодаря упрощенной системе больше не нужно второй раз направлять в адрес департамента образования пакет документов. Достаточно информации, которая предоставляется при подаче заявления.

Ранее сообщалось, что в регионе именную стипендию губернатора получило рекордное количество студентов. Каждый месяц 10 тысяч рублей будут получать 182 студента.

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Власти упростили механизм получения именной стипендии губернатора ЯНАО. Также студентам не нужно дважды отправлять пакет документов, говорится в официальном комментарии пресс-службы губернатора округа. «Теперь кандидатам не нужно сканировать зачетную книжку в полном объеме. Достаточно предоставить документы, подтверждающие очную форму обучения, отсутствие академической задолженности и успешную сдачу промежуточной аттестации с выпиской об отметках», — сказано в сообщении. В правительстве уточнили, что благодаря упрощенной системе больше не нужно второй раз направлять в адрес департамента образования пакет документов. Достаточно информации, которая предоставляется при подаче заявления. Ранее сообщалось, что в регионе именную стипендию губернатора получило рекордное количество студентов. Каждый месяц 10 тысяч рублей будут получать 182 студента.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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