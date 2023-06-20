Организаторы масштабного рок-фестиваля в Екатеринбурге попытают счастье во второй раз

Рок-фестиваль «Кардиограмма» пройдет в Екатеринбурге 15 и 16 июня 2024 года

Сейчас билеты на «Кардиограмму» можно купить за 1500 рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Организаторы рок-фестиваля «Кардиограмма», который прошел в Екатеринбурге 10 и 11 июня, начали продавать билеты на следующий год. Предположительно, мероприятие намечено на 15—16 июня.

«Мы объявляем о старте продаж на рок-фестиваль „Кардиограмма-2024“! Фестиваль пройдет 15 и 16 июня в Екатеринбурге, на прежнем месте — „Екатеринбург Арене“. Сегодня мы предлагаем специальные цены, которые будут действовать до 1 сентября 2023 года», — сообщил директор фестиваля Евгений Анциферов на сайте «Кардиограммы».

Зрителям предлагают сэкономить до 75% от итоговой стоимости билета — сейчас его можно купить за 1500 рублей. О приглашенных музыкальных гостях организаторы пока не говорят, но обещают, что будет не хуже, чем в 2023 году. «Мы уже ведем переговоры с артистами и совсем скоро начнем публиковать команды, которые выступят в 2024 году. Уверен, учитывая все ваши пожелания, рок-фестиваль „Кардиограмма-2024“ станет еще круче и интереснее», — заявил Анциферов.

«Кардиограмма» прошла в Екатеринбурге 10 и 11 июня. Многие зрители остались недовольны площадкой, количеством посетителей и стоимостью билетов — цена начиналась от 2000 и заканчивалась 20 000 рублей. На сцене в течение двух дней выступали рок-группы Stigmata, «Анимация», «Эпидемия», а также музыканты Вадим Самойлов и Гарик Сукачев и другие.