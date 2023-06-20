Певице Монеточке* грозит новый штраф за отсутствия маркировки иноагента

20 июня 2023 в 16:42 Размер текста - 17 +

Монеточка* может получить второй штраф Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Московский суд завел новое дело на певицу Монеточку (Елизавета Гырдымову) (признана иноагентом в РФ) за отсутствие маркировки иностранного агента. Информация об этом появилась на сайте Басманного суда Москвы. «Привлекаемое лицо Гырдымова Е.А. Привлекается по статье „Нарушение порядка деятельности иностранного агента“ (часть 4 статьи 19.34 КоАП)», — указано в картотеке суда. Дело зарегистрировано 20 июня. Девушке грозит штраф до 50 тысяч рублей. Ранее Монеточку оштрафовали на 30 тысяч рублей. Она также не размещала специальную плашку в социальных сетях, где должно быть указано, что лицо является иностранным агентом. Минюст РФ внес певицу в список иноагентов 20 января 2023 года. * певица Монеточка (Елизавета Гырдымова) признана в РФ иностранным агентом

Московский суд завел новое дело на певицу Монеточку (Елизавета Гырдымову) (признана иноагентом в РФ) за отсутствие маркировки иностранного агента. Информация об этом появилась на сайте Басманного суда Москвы. «Привлекаемое лицо Гырдымова Е.А. Привлекается по статье „Нарушение порядка деятельности иностранного агента“ (часть 4 статьи 19.34 КоАП)», — указано в картотеке суда. Дело зарегистрировано 20 июня. Девушке грозит штраф до 50 тысяч рублей. Ранее Монеточку оштрафовали на 30 тысяч рублей. Она также не размещала специальную плашку в социальных сетях, где должно быть указано, что лицо является иностранным агентом. Минюст РФ внес певицу в список иноагентов 20 января 2023 года. * певица Монеточка (Елизавета Гырдымова) признана в РФ иностранным агентом