Певице Монеточке* грозит новый штраф за отсутствия маркировки иноагента

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Концерт Монеточки в Теле-клубе. Екатеринбург, монеточка лиза, гырдымова елизавета
Монеточка* может получить второй штраф Фото:

Московский суд завел новое дело на певицу Монеточку (Елизавета Гырдымову) (признана иноагентом в РФ) за отсутствие маркировки иностранного агента. Информация об этом появилась на сайте Басманного суда Москвы.

«Привлекаемое лицо Гырдымова Е.А. Привлекается по статье „Нарушение порядка деятельности иностранного агента“ (часть 4 статьи 19.34 КоАП)», — указано в картотеке суда. Дело зарегистрировано 20 июня. Девушке грозит штраф до 50 тысяч рублей.

Ранее Монеточку оштрафовали на 30 тысяч рублей. Она также не размещала специальную плашку в социальных сетях, где должно быть указано, что лицо является иностранным агентом. Минюст РФ внес певицу в список иноагентов 20 января 2023 года.

* певица Монеточка (Елизавета Гырдымова) признана в РФ иностранным агентом

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Московский суд завел новое дело на певицу Монеточку (Елизавета Гырдымову) (признана иноагентом в РФ) за отсутствие маркировки иностранного агента. Информация об этом появилась на сайте Басманного суда Москвы. «Привлекаемое лицо Гырдымова Е.А. Привлекается по статье „Нарушение порядка деятельности иностранного агента“ (часть 4 статьи 19.34 КоАП)», — указано в картотеке суда. Дело зарегистрировано 20 июня. Девушке грозит штраф до 50 тысяч рублей. Ранее Монеточку оштрафовали на 30 тысяч рублей. Она также не размещала специальную плашку в социальных сетях, где должно быть указано, что лицо является иностранным агентом. Минюст РФ внес певицу в список иноагентов 20 января 2023 года. * певица Монеточка (Елизавета Гырдымова) признана в РФ иностранным агентом
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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