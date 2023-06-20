Боец с позывным «Блогер» из Кургана оценил уровень подготовки ЧВК «Вагнер» в спецоперации

Доброволец из Кургана поделился опытом знакомства с ЧВК «Вагнер» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Курганский боец Александр Пылков с позывным «Блогер», участвовавший в спецоперации в Бахмуте, восхитился уровнем дисциплины и подготовки военнослужащих ЧВК «Вагнер». Об этом корреспонденту URA.RU рассказал сам доброволец из казачьего батальона «Енисей».

«Ребята из ЧВК „Вагнер“ отличные, замечательные инструкторы. Спланировано действуют. Не раз общался с ними, видел, как они ведут переговоры. Четко отдают приказы, четко их выполняют. Очень классно работают, действуют профессионально», — рассказал боец с позывным «Блогер».

Также курганец отметил, что бойцы батальона «Енисей» очень многому научились у подразделений ЧВК «Вагнер». По его словам, в рамках совместной работы к казачьей бригаде из пяти человек приставлялся один опытный инструктор из «вагнеровцев», который помогал изучать сектора обстрела, объяснял, как действовать на высоте.

Ранее URA.RU писало, что курганский депутат Михаил Рябков встретился с бойцами ЧВК «Вагнер» в зоне спецоперации в Донбассе. В рамках поездки на фронт он посетил военный госпиталь и передал «вагнеровцам» медикаменты и спецсредства.