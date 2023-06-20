20 июня 2023

Курганский доброволец восхитился дисциплиной бойцов ЧВК «Вагнер» на фронте. Видео

Боец с позывным «Блогер» из Кургана оценил уровень подготовки ЧВК «Вагнер» в спецоперации
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Участник СВО Александр Пылков. Курган , пылков александр
Доброволец из Кургана поделился опытом знакомства с ЧВК «Вагнер» Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Курганский боец Александр Пылков с позывным «Блогер», участвовавший в спецоперации в Бахмуте, восхитился уровнем дисциплины и подготовки военнослужащих ЧВК «Вагнер». Об этом корреспонденту URA.RU рассказал сам доброволец из казачьего батальона «Енисей».

«Ребята из ЧВК „Вагнер“ отличные, замечательные инструкторы. Спланировано действуют. Не раз общался с ними, видел, как они ведут переговоры. Четко отдают приказы, четко их выполняют. Очень классно работают, действуют профессионально», — рассказал боец с позывным «Блогер».

Также курганец отметил, что бойцы батальона «Енисей» очень многому научились у подразделений ЧВК «Вагнер». По его словам, в рамках совместной работы к казачьей бригаде из пяти человек приставлялся один опытный инструктор из «вагнеровцев», который помогал изучать сектора обстрела, объяснял, как действовать на высоте.

Ранее URA.RU писало, что курганский депутат Михаил Рябков встретился с бойцами ЧВК «Вагнер» в зоне спецоперации в Донбассе. В рамках поездки на фронт он посетил военный госпиталь и передал «вагнеровцам» медикаменты и спецсредства.

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Курганский боец Александр Пылков с позывным «Блогер», участвовавший в спецоперации в Бахмуте, восхитился уровнем дисциплины и подготовки военнослужащих ЧВК «Вагнер». Об этом корреспонденту URA.RU рассказал сам доброволец из казачьего батальона «Енисей». «Ребята из ЧВК „Вагнер“ отличные, замечательные инструкторы. Спланировано действуют. Не раз общался с ними, видел, как они ведут переговоры. Четко отдают приказы, четко их выполняют. Очень классно работают, действуют профессионально», — рассказал боец с позывным «Блогер». Также курганец отметил, что бойцы батальона «Енисей» очень многому научились у подразделений ЧВК «Вагнер». По его словам, в рамках совместной работы к казачьей бригаде из пяти человек приставлялся один опытный инструктор из «вагнеровцев», который помогал изучать сектора обстрела, объяснял, как действовать на высоте. Ранее URA.RU писало, что курганский депутат Михаил Рябков встретился с бойцами ЧВК «Вагнер» в зоне спецоперации в Донбассе. В рамках поездки на фронт он посетил военный госпиталь и передал «вагнеровцам» медикаменты и спецсредства.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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