В курганском округе у дома для сирот ураган оторвал часть крыши

20 июня 2023 в 18:37 Размер текста - 17 +

Крышу курганского дома оторвало сильным ветром Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жители поселка Лебяжье (Курганская область) пожаловались, что в их новом доме сорвало крышу после порывов ветра. Об этом URA.RU рассказали источники, приближенные к местной администрации. «В доме, который сдали всего два года назад, во время непогоды оторвало часть крыши», — сообщили источники. Несколько квартир были повреждены пробежавшей дождевой водой. Новостройка находится рядом с железнодорожным вокзалом. По информации источников, проблемный дом был построен для обеспечения жильем местных сирот. У жителей есть вопросы к администрации по качеству выполненных работ в части кровли. Они собираются жаловаться в правоохранительные органы. Редакция URA.RU направила запрос в администрацию округа с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что в лебяжьевском доме загорелся диван. Местная жительница сообщила, что инцидент случился в доме, где давали жилье сиротам.

Жители поселка Лебяжье (Курганская область) пожаловались, что в их новом доме сорвало крышу после порывов ветра. Об этом URA.RU рассказали источники, приближенные к местной администрации. «В доме, который сдали всего два года назад, во время непогоды оторвало часть крыши», — сообщили источники. Несколько квартир были повреждены пробежавшей дождевой водой. Новостройка находится рядом с железнодорожным вокзалом. По информации источников, проблемный дом был построен для обеспечения жильем местных сирот. У жителей есть вопросы к администрации по качеству выполненных работ в части кровли. Они собираются жаловаться в правоохранительные органы. Редакция URA.RU направила запрос в администрацию округа с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что в лебяжьевском доме загорелся диван. Местная жительница сообщила, что инцидент случился в доме, где давали жилье сиротам.