19 июня 2023

В курганском округе у дома для сирот ураган оторвал часть крыши

© Служба новостей «URA.RU»
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Ремонт кровли и фасада на Площади Революции 1 и Ленина 61. Челябинск, ремонт кровли, ремонт крыши, площадь революции1
Крышу курганского дома оторвало сильным ветром Фото:

Жители поселка Лебяжье (Курганская область) пожаловались, что в их новом доме сорвало крышу после порывов ветра. Об этом URA.RU рассказали источники, приближенные к местной администрации.

«В доме, который сдали всего два года назад, во время непогоды оторвало часть крыши», — сообщили источники. Несколько квартир были повреждены пробежавшей дождевой водой. Новостройка находится рядом с железнодорожным вокзалом.

По информации источников, проблемный дом был построен для обеспечения жильем местных сирот. У жителей есть вопросы к администрации по качеству выполненных работ в части кровли. Они собираются жаловаться в правоохранительные органы.

Редакция URA.RU направила запрос в администрацию округа с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало, что в лебяжьевском доме загорелся диван. Местная жительница сообщила, что инцидент случился в доме, где давали жилье сиротам.

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Жители поселка Лебяжье (Курганская область) пожаловались, что в их новом доме сорвало крышу после порывов ветра. Об этом URA.RU рассказали источники, приближенные к местной администрации. «В доме, который сдали всего два года назад, во время непогоды оторвало часть крыши», — сообщили источники. Несколько квартир были повреждены пробежавшей дождевой водой. Новостройка находится рядом с железнодорожным вокзалом. По информации источников, проблемный дом был построен для обеспечения жильем местных сирот. У жителей есть вопросы к администрации по качеству выполненных работ в части кровли. Они собираются жаловаться в правоохранительные органы. Редакция URA.RU направила запрос в администрацию округа с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что в лебяжьевском доме загорелся диван. Местная жительница сообщила, что инцидент случился в доме, где давали жилье сиротам.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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