19 июня 2023

Мэр из ЯНАО перевел свои деньги бойцам СВО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Совещание по реализации нацпроектов с участием Полномочного представителя Президента России в УРФО Николая Цуканова и ардм. Салехард, романов алексей
Мэр Ноябрьска Алексей Романов и его замы поддержат бойцов СВО личным заработком Фото:

Мэр Ноябрьска (ЯНАО) Алексей Романов и его заместители приняли решение перевести месячную заработную плату в пользу бойцов, выполняющих задачи в зоне специальной военной операции. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.

«Алексей Викторович [Романов], как и его заместители, уже перевел месячный заработок в пользу военнослужащих, принимающих участие в выполнении задач спецоперации. Кроме того, он ежемесячно переводит часть заработка в фонд помощи детям «Ямине», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе администрации Ноябрьска.

Ранее URA.RU рассказало, что губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов и члены окружного правительства перевели месячную зарплату в пользу военнослужащих. По заявлению губернатора, деньги пойдут прежде всего на дооснащение батальона «Росомаха», в котором служат ямальские бойцы.

Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Мэр Ноябрьска (ЯНАО) Алексей Романов и его заместители приняли решение перевести месячную заработную плату в пользу бойцов, выполняющих задачи в зоне специальной военной операции. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе городской администрации. «Алексей Викторович [Романов], как и его заместители, уже перевел месячный заработок в пользу военнослужащих, принимающих участие в выполнении задач спецоперации. Кроме того, он ежемесячно переводит часть заработка в фонд помощи детям «Ямине», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе администрации Ноябрьска. Ранее URA.RU рассказало, что губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов и члены окружного правительства перевели месячную зарплату в пользу военнослужащих. По заявлению губернатора, деньги пойдут прежде всего на дооснащение батальона «Росомаха», в котором служат ямальские бойцы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...