Мэр из ЯНАО перевел свои деньги бойцам СВО

Мэр Ноябрьска Алексей Романов и его замы поддержат бойцов СВО личным заработком Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Мэр Ноябрьска (ЯНАО) Алексей Романов и его заместители приняли решение перевести месячную заработную плату в пользу бойцов, выполняющих задачи в зоне специальной военной операции. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.

«Алексей Викторович [Романов], как и его заместители, уже перевел месячный заработок в пользу военнослужащих, принимающих участие в выполнении задач спецоперации. Кроме того, он ежемесячно переводит часть заработка в фонд помощи детям «Ямине», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе администрации Ноябрьска.

Ранее URA.RU рассказало, что губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов и члены окружного правительства перевели месячную зарплату в пользу военнослужащих. По заявлению губернатора, деньги пойдут прежде всего на дооснащение батальона «Росомаха», в котором служат ямальские бойцы.