Артюхов сообщил о проблемах батальона «Росомаха»

Артюхов: проблемы ямальского батальона решаются во взаимодействии с ДНР и Минобороны

13 июня 2023 в 13:46 Размер текста - 17 +

Дмитрий Артюхов взял на контроль исполнение заявки на дооснащение от комбата «Росомахи» Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Командир батальона «Росомаха» Алексей, в котором проходят службу ямальские военнослужащие, сообщил губернатору ЯНАО Дмитрию Артюхову, что подразделению нужны тепловизоры, техника для радиоэлектронной борьбы, квадрокоптеры, средства борьбы с дронами. О результатах встречи, прошедшей в рамках рабочей поездки в Донецкую Народную республику, губернатор сообщил в социальных сетях. «В рабочей поездке по Донбассу удалось пообщаться с командиром батальона „Росомаха“, где служат ямальские бойцы. Средства, которые мы с командой правительства, глав муниципалитетов и сотрудников разных организаций Ямала собрали, пойдут в первую очередь на дооснащение бойцов „Росомахи“, в том числе и тех, кто прикомандирован к частям ДНР», — написал в своем telegram-канале Дмитрий Артюхов. Также губернатор сообщил, что в решении проблем батальона «Росомаха» ямальские власти взаимодействуют с Минобороны РФ, властями ДНР, где дислоцируется батальон. В снабжении бойцов продовольствием, экипировкой и предметами первой необходимости проблем у батальона нет. Ранее URA.RU рассказало, что Дмитрий Артюхов посетил с рабочей поездкой Донецкую Народную республику. Ранее, губернатор принял решение перечислить часть собственных средств для нужд военнослужащих СВО. К инициативе губернатора присоединились главы городов и районов Ямала. В специальной военной операции по защите регионов РФ российские военнослужащие принимают участие с 24 февраля 2022 года. Боевые задачи в зоне СВО выполняют бойцы всех субъектов Федерации, в том числе и с Ямала. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Командир батальона «Росомаха» Алексей, в котором проходят службу ямальские военнослужащие, сообщил губернатору ЯНАО Дмитрию Артюхову, что подразделению нужны тепловизоры, техника для радиоэлектронной борьбы, квадрокоптеры, средства борьбы с дронами. О результатах встречи, прошедшей в рамках рабочей поездки в Донецкую Народную республику, губернатор сообщил в социальных сетях. «В рабочей поездке по Донбассу удалось пообщаться с командиром батальона „Росомаха“, где служат ямальские бойцы. Средства, которые мы с командой правительства, глав муниципалитетов и сотрудников разных организаций Ямала собрали, пойдут в первую очередь на дооснащение бойцов „Росомахи“, в том числе и тех, кто прикомандирован к частям ДНР», — написал в своем telegram-канале Дмитрий Артюхов. Также губернатор сообщил, что в решении проблем батальона «Росомаха» ямальские власти взаимодействуют с Минобороны РФ, властями ДНР, где дислоцируется батальон. В снабжении бойцов продовольствием, экипировкой и предметами первой необходимости проблем у батальона нет. Ранее URA.RU рассказало, что Дмитрий Артюхов посетил с рабочей поездкой Донецкую Народную республику. Ранее, губернатор принял решение перечислить часть собственных средств для нужд военнослужащих СВО. К инициативе губернатора присоединились главы городов и районов Ямала. В специальной военной операции по защите регионов РФ российские военнослужащие принимают участие с 24 февраля 2022 года. Боевые задачи в зоне СВО выполняют бойцы всех субъектов Федерации, в том числе и с Ямала.