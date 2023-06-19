Курганцев, которые хотели сжечь соседей с детьми, посадили в СИЗО

20 июня 2023 в 18:09 Размер текста - 17 +

Задержанных за нападение на соседей курганцев отправили в СИЗО Фото: Владимир Андреев © URA.RU Жителей села Колесниково Кетовского округа (Курганская область), задержанных полицией после конфликта с соседями, поместили под стражу по решению суда. Об этом сообщили на сайте СУ СКР по Курганской области. Следователи ходатайствовали о заключении под стражу пару, которая пыталась сжечь своих соседей во время конфликта. «Судом рассмотрено и удовлетворено мотивированное ходатайство следователя об избрании в отношении обвиняемых меры пресечения в виде заключения под стражу», — рассказали в пресс-службе управления. Задержанных в результате конфликта поместили в СИЗО на два месяца. Их обвиняют в покушении на убийство двух и более человек, в том числе детей. Следователи проверяют подозреваемых в причастности к другим конфликтам. Ранее URA.RU сообщало, что в селе Колесниково на семью с двумя детьми напали соседи. Конфликт возник из-за животных, нападавшие пытались облить горючей жидкостью людей и поджечь.

Жителей села Колесниково Кетовского округа (Курганская область), задержанных полицией после конфликта с соседями, поместили под стражу по решению суда. Об этом сообщили на сайте СУ СКР по Курганской области. Следователи ходатайствовали о заключении под стражу пару, которая пыталась сжечь своих соседей во время конфликта. «Судом рассмотрено и удовлетворено мотивированное ходатайство следователя об избрании в отношении обвиняемых меры пресечения в виде заключения под стражу», — рассказали в пресс-службе управления. Задержанных в результате конфликта поместили в СИЗО на два месяца. Их обвиняют в покушении на убийство двух и более человек, в том числе детей. Следователи проверяют подозреваемых в причастности к другим конфликтам. Ранее URA.RU сообщало, что в селе Колесниково на семью с двумя детьми напали соседи. Конфликт возник из-за животных, нападавшие пытались облить горючей жидкостью людей и поджечь.