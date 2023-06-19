19 июня 2023

Курганцев, которые хотели сжечь соседей с детьми, посадили в СИЗО

© Служба новостей «URA.RU»
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Задержанных за нападение на соседей курганцев отправили в СИЗО Фото:

Жителей села Колесниково Кетовского округа (Курганская область), задержанных полицией после конфликта с соседями, поместили под стражу по решению суда. Об этом сообщили на сайте СУ СКР по Курганской области.

Следователи ходатайствовали о заключении под стражу пару, которая пыталась сжечь своих соседей во время конфликта. «Судом рассмотрено и удовлетворено мотивированное ходатайство следователя об избрании в отношении обвиняемых меры пресечения в виде заключения под стражу», — рассказали в пресс-службе управления.

Задержанных в результате конфликта поместили в СИЗО на два месяца. Их обвиняют в покушении на убийство двух и более человек, в том числе детей. Следователи проверяют подозреваемых в причастности к другим конфликтам.

Ранее URA.RU сообщало, что в селе Колесниково на семью с двумя детьми напали соседи. Конфликт возник из-за животных, нападавшие пытались облить горючей жидкостью людей и поджечь.

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Жителей села Колесниково Кетовского округа (Курганская область), задержанных полицией после конфликта с соседями, поместили под стражу по решению суда. Об этом сообщили на сайте СУ СКР по Курганской области. Следователи ходатайствовали о заключении под стражу пару, которая пыталась сжечь своих соседей во время конфликта. «Судом рассмотрено и удовлетворено мотивированное ходатайство следователя об избрании в отношении обвиняемых меры пресечения в виде заключения под стражу», — рассказали в пресс-службе управления. Задержанных в результате конфликта поместили в СИЗО на два месяца. Их обвиняют в покушении на убийство двух и более человек, в том числе детей. Следователи проверяют подозреваемых в причастности к другим конфликтам. Ранее URA.RU сообщало, что в селе Колесниково на семью с двумя детьми напали соседи. Конфликт возник из-за животных, нападавшие пытались облить горючей жидкостью людей и поджечь.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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