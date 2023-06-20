В Екатеринбурге показали дизайн медалей для Универсиады. Фото

20 июня 2023 в 19:28 Размер текста - 17 +

В Екатеринбурге подготовили дизайн медалей для Универсиады Фото: Александр Ельчищев © URA.RU новость из сюжета Летняя Универсиада-2023 в Екатеринбурге С 19 по 31 августа 2023 года в Екатеринбурге состоится Международный фестиваль университетского спорта. Соревнования пройдут взамен отмененной всемирной Универсиады. Для призеров соревнований подготовили новый дизайн медалей. Ректор Уральского федерального университета (УрФУ) Виктор Кокшаров показал корреспонденту URA.RU, как они будут выглядеть. «На базе „Дома журналистов“ прошла пресс-конференция, на которой ректор УрФУ Виктор Кокшаров продемонстрировал дизайн золотой медали для спортсменов на Международном фестивале. Награды будут выпускать квадратной формы», — сказал корреспондент агентства. В октября 2022 года президент России Владимир Путин принял решение о проведении Международного фестиваля с участием команд из БРИКС, ШОС и СНГ в Екатеринбурге. Соревнования по баскетболу, мини-футболу, боксу, плаванию, теннису и другим видам спорта планируют провести в Новокольцовском, где располагается «деревня Универсиады». Для спортсменов подготовили 189 комплектов медалей. В Екатеринбурге подготовили дизайн медалей для Универсиады Фото: URA.RU

С 19 по 31 августа 2023 года в Екатеринбурге состоится Международный фестиваль университетского спорта. Соревнования пройдут взамен отмененной всемирной Универсиады. Для призеров соревнований подготовили новый дизайн медалей. Ректор Уральского федерального университета (УрФУ) Виктор Кокшаров показал корреспонденту URA.RU, как они будут выглядеть. «На базе „Дома журналистов“ прошла пресс-конференция, на которой ректор УрФУ Виктор Кокшаров продемонстрировал дизайн золотой медали для спортсменов на Международном фестивале. Награды будут выпускать квадратной формы», — сказал корреспондент агентства. В октября 2022 года президент России Владимир Путин принял решение о проведении Международного фестиваля с участием команд из БРИКС, ШОС и СНГ в Екатеринбурге. Соревнования по баскетболу, мини-футболу, боксу, плаванию, теннису и другим видам спорта планируют провести в Новокольцовском, где располагается «деревня Универсиады». Для спортсменов подготовили 189 комплектов медалей.