Фото URA.RU о спецоперации вошло в тройку лучших в стране

Фото «Персональная трагедия» репортера Эдуарда Корниенко, снятое для URA.RU в 2022 году, заняло второе место на Всероссийском конкурсе военной фотожурналистики. Оно было выбрано из тысячи работ.
Конкурс провела международная медиагруппа «Россия сегодня». Он объединил лучшие фотоработы, посвященные спецоперации на Украине.
Фото «Персональная трагедия» было использовано западными СМИ для создания фейков. Итальянская газета La Stampa опубликовала снимок с подписью «Вот так Киев сталкивается с финальной атакой российских войск». На самом деле кадр был снят в марте 2022 года после атак ВСУ ракетами «Точка-У» в Донецке.
Первое место заняла фотография «Гладиатор», снятая корреспондентом РИА Новости Алексеем Майшевым. На ней российский солдат идет по полю вдоль колосьев.
Фото «Персональная трагедия» репортера Эдуарда Корниенко, снятое для URA.RU в 2022 году, заняло второе место на Всероссийском конкурсе военной фотожурналистики. Оно было выбрано из тысячи работ. Конкурс провела международная медиагруппа «Россия сегодня». Он объединил лучшие фотоработы, посвященные спецоперации на Украине. Фото «Персональная трагедия» было использовано западными СМИ для создания фейков. Итальянская газета La Stampa опубликовала снимок с подписью «Вот так Киев сталкивается с финальной атакой российских войск». На самом деле кадр был снят в марте 2022 года после атак ВСУ ракетами «Точка-У» в Донецке. Первое место заняла фотография «Гладиатор», снятая корреспондентом РИА Новости Алексеем Майшевым. На ней российский солдат идет по полю вдоль колосьев.