Фото URA.RU о спецоперации вошло в тройку лучших в стране

20 июня 2023 в 21:40 Размер текста - 17 +

Фото заняло второе место Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Фото «Персональная трагедия» репортера Эдуарда Корниенко, снятое для URA.RU в 2022 году, заняло второе место на Всероссийском конкурсе военной фотожурналистики. Оно было выбрано из тысячи работ. Конкурс провела международная медиагруппа «Россия сегодня». Он объединил лучшие фотоработы, посвященные спецоперации на Украине. Фото «Персональная трагедия» было использовано западными СМИ для создания фейков. Итальянская газета La Stampa опубликовала снимок с подписью «Вот так Киев сталкивается с финальной атакой российских войск». На самом деле кадр был снят в марте 2022 года после атак ВСУ ракетами «Точка-У» в Донецке. Первое место заняла фотография «Гладиатор», снятая корреспондентом РИА Новости Алексеем Майшевым. На ней российский солдат идет по полю вдоль колосьев. Эдуард Корниенко со своим снимком Фото: Владимир Андреев © URA.RU Фотография была сделана в обстрелянном Донецке Фото: Владимир Андреев © URA.RU Эдуард Корниенко получил диплом за второе место Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Фото «Персональная трагедия» репортера Эдуарда Корниенко, снятое для URA.RU в 2022 году, заняло второе место на Всероссийском конкурсе военной фотожурналистики. Оно было выбрано из тысячи работ. Конкурс провела международная медиагруппа «Россия сегодня». Он объединил лучшие фотоработы, посвященные спецоперации на Украине. Фото «Персональная трагедия» было использовано западными СМИ для создания фейков. Итальянская газета La Stampa опубликовала снимок с подписью «Вот так Киев сталкивается с финальной атакой российских войск». На самом деле кадр был снят в марте 2022 года после атак ВСУ ракетами «Точка-У» в Донецке. Первое место заняла фотография «Гладиатор», снятая корреспондентом РИА Новости Алексеем Майшевым. На ней российский солдат идет по полю вдоль колосьев.