Фото URA.RU о спецоперации вошло в тройку лучших в стране

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Последствия обстрела центра Донецка ракетой Точка-У/ выпущенной ВС Украины. Донецк, ДНР, последствия, днр, донецк, точка у, ресторан, обстрел, терракт
Фото заняло второе место Фото:

Фото «Персональная трагедия» репортера Эдуарда Корниенко, снятое для URA.RU в 2022 году, заняло второе место на Всероссийском конкурсе военной фотожурналистики. Оно было выбрано из тысячи работ.

Конкурс провела международная медиагруппа «Россия сегодня». Он объединил лучшие фотоработы, посвященные спецоперации на Украине.

Фото «Персональная трагедия» было использовано западными СМИ для создания фейков. Итальянская газета La Stampa опубликовала снимок с подписью «Вот так Киев сталкивается с финальной атакой российских войск». На самом деле кадр был снят в марте 2022 года после атак ВСУ ракетами «Точка-У» в Донецке.

Первое место заняла фотография «Гладиатор», снятая корреспондентом РИА Новости Алексеем Майшевым. На ней российский солдат идет по полю вдоль колосьев.

Эдуард Корниенко со своим снимком
Эдуард Корниенко со своим снимком
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Фотография была сделана в обстрелянном Донецке
Фотография была сделана в обстрелянном Донецке
Фото:
Эдуард Корниенко получил диплом за второе место
Эдуард Корниенко получил диплом за второе место
Фото:

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Фото «Персональная трагедия» репортера Эдуарда Корниенко, снятое для URA.RU в 2022 году, заняло второе место на Всероссийском конкурсе военной фотожурналистики. Оно было выбрано из тысячи работ. Конкурс провела международная медиагруппа «Россия сегодня». Он объединил лучшие фотоработы, посвященные спецоперации на Украине. Фото «Персональная трагедия» было использовано западными СМИ для создания фейков. Итальянская газета La Stampa опубликовала снимок с подписью «Вот так Киев сталкивается с финальной атакой российских войск». На самом деле кадр был снят в марте 2022 года после атак ВСУ ракетами «Точка-У» в Донецке. Первое место заняла фотография «Гладиатор», снятая корреспондентом РИА Новости Алексеем Майшевым. На ней российский солдат идет по полю вдоль колосьев.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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