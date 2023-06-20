20 июня 2023

Le Monde: Франция изменила позицию по вступлению Украины в НАТО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Акция протеста против повышения налога на бензин и дизельное топливо на Елисейских полях. Франция, Париж, париж, триумфальная арка, флаг франции, франция, протест
Франция может дать добро на вступление Киева в НАТО Фото:

Париж изменил позицию по включению Украины в Североатлантический альянс и теперь рассматривает подобную возможность как гарантию безопасности Киева. Об этом рассказал источник в правительстве Франции.

На заседании Совета обороны в Елисейском дворце шла речь об одобрении присоединения Украины к альянсу, — пишет газета Le Monde, ссылаясь на источник во французском правительстве. «Намек на эту перспективу мог бы убедить президента Украины Владимира Зеленского вступить в переговоры», — считают журналисты. В газете, однако подчеркнули, что Париж не рассматривает возможность для Киева вступить в альянс в разгар конфликта.

Ранее президент США Джо Байден отказался давать Украине поблажки при вступлении в НАТО. Он заявил, что Соединенные Штаты не будут облегчать Киеву путь в альянс. Сначала он должен начать соответствовать всем требованиям, которые предъявляют к потенциальным членам, подчеркнул президент.

Подписывайтесь на URA.RU в YouTube! Мы следим за новостями в России и мире и рассказываем их в удобном формате.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Париж изменил позицию по включению Украины в Североатлантический альянс и теперь рассматривает подобную возможность как гарантию безопасности Киева. Об этом рассказал источник в правительстве Франции. На заседании Совета обороны в Елисейском дворце шла речь об одобрении присоединения Украины к альянсу, — пишет газета Le Monde, ссылаясь на источник во французском правительстве. «Намек на эту перспективу мог бы убедить президента Украины Владимира Зеленского вступить в переговоры», — считают журналисты. В газете, однако подчеркнули, что Париж не рассматривает возможность для Киева вступить в альянс в разгар конфликта. Ранее президент США Джо Байден отказался давать Украине поблажки при вступлении в НАТО. Он заявил, что Соединенные Штаты не будут облегчать Киеву путь в альянс. Сначала он должен начать соответствовать всем требованиям, которые предъявляют к потенциальным членам, подчеркнул президент.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...