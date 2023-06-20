Le Monde: Франция изменила позицию по вступлению Украины в НАТО

21 июня 2023 в 00:00 Размер текста - 17 +

Франция может дать добро на вступление Киева в НАТО Фото: Анна Майорова © URA.RU Париж изменил позицию по включению Украины в Североатлантический альянс и теперь рассматривает подобную возможность как гарантию безопасности Киева. Об этом рассказал источник в правительстве Франции. На заседании Совета обороны в Елисейском дворце шла речь об одобрении присоединения Украины к альянсу, — пишет газета Le Monde, ссылаясь на источник во французском правительстве. «Намек на эту перспективу мог бы убедить президента Украины Владимира Зеленского вступить в переговоры», — считают журналисты. В газете, однако подчеркнули, что Париж не рассматривает возможность для Киева вступить в альянс в разгар конфликта. Ранее президент США Джо Байден отказался давать Украине поблажки при вступлении в НАТО. Он заявил, что Соединенные Штаты не будут облегчать Киеву путь в альянс. Сначала он должен начать соответствовать всем требованиям, которые предъявляют к потенциальным членам, подчеркнул президент.

Париж изменил позицию по включению Украины в Североатлантический альянс и теперь рассматривает подобную возможность как гарантию безопасности Киева. Об этом рассказал источник в правительстве Франции. На заседании Совета обороны в Елисейском дворце шла речь об одобрении присоединения Украины к альянсу, — пишет газета Le Monde, ссылаясь на источник во французском правительстве. «Намек на эту перспективу мог бы убедить президента Украины Владимира Зеленского вступить в переговоры», — считают журналисты. В газете, однако подчеркнули, что Париж не рассматривает возможность для Киева вступить в альянс в разгар конфликта. Ранее президент США Джо Байден отказался давать Украине поблажки при вступлении в НАТО. Он заявил, что Соединенные Штаты не будут облегчать Киеву путь в альянс. Сначала он должен начать соответствовать всем требованиям, которые предъявляют к потенциальным членам, подчеркнул президент.