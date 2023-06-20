20 июня 2023

Стало известно о недостатке исчезнувшего в Атлантике батискафа

NBC News: корпус пропавшего в Атлантике батискафа демонстрировал «циклическую усталость»
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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. stock, подводная лодка, батискаф, подводный флот, глубоководный спускаемый аппарат, гса, северный флот
«Титаник» находится на 800 метров глубже, чем мог погружаться батискаф Фото:
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Рядом с «Титаником» пропал батискаф «Титан» с людьми на борту

Основатель компании OceanGate Стоктон Раш предупреждал о недостатке пропавшего в Атлантике батискафа. Согласно его словам, аппарат показывал признаки «циклической усталости». Об этом рассказали в американских СМИ.

«Раш в интервью изданию, которое он давал более трех назад, заявлял, что корпус батискафа, который собирались использовать для экскурсий к затонувшему „Титанику“, демонстрировал признаки циклической усталости, в связи с чем максимальная глубина его погружения была снижена до трех тысяч метров», — передает NBC News. Согласно информации телеканала, затонувший «Титаник» находится глубже на 800 метров.

Ранее стало известно, что в Атлантике потеряли связь с батискафом, совершавшим путешествие к обломкам «Титаника». На батискафе было 5 человек, среди которых британский миллиардер Хэмиш Хардинг. Также сообщалось, что у экипажа есть запас кислорода на 40 часов. Пилот OceanGate Дэвид Лохридж предупреждал о халатном отношении компании к этой модели батискафов, однако был уволен за это.

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Основатель компании OceanGate Стоктон Раш предупреждал о недостатке пропавшего в Атлантике батискафа. Согласно его словам, аппарат показывал признаки «циклической усталости». Об этом рассказали в американских СМИ. «Раш в интервью изданию, которое он давал более трех назад, заявлял, что корпус батискафа, который собирались использовать для экскурсий к затонувшему „Титанику“, демонстрировал признаки циклической усталости, в связи с чем максимальная глубина его погружения была снижена до трех тысяч метров», — передает NBC News. Согласно информации телеканала, затонувший «Титаник» находится глубже на 800 метров. Ранее стало известно, что в Атлантике потеряли связь с батискафом, совершавшим путешествие к обломкам «Титаника». На батискафе было 5 человек, среди которых британский миллиардер Хэмиш Хардинг. Также сообщалось, что у экипажа есть запас кислорода на 40 часов. Пилот OceanGate Дэвид Лохридж предупреждал о халатном отношении компании к этой модели батискафов, однако был уволен за это.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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