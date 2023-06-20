Стало известно о недостатке исчезнувшего в Атлантике батискафа

Основатель компании OceanGate Стоктон Раш предупреждал о недостатке пропавшего в Атлантике батискафа. Согласно его словам, аппарат показывал признаки «циклической усталости». Об этом рассказали в американских СМИ.
«Раш в интервью изданию, которое он давал более трех назад, заявлял, что корпус батискафа, который собирались использовать для экскурсий к затонувшему „Титанику“, демонстрировал признаки циклической усталости, в связи с чем максимальная глубина его погружения была снижена до трех тысяч метров», — передает NBC News. Согласно информации телеканала, затонувший «Титаник» находится глубже на 800 метров.
Ранее стало известно, что в Атлантике потеряли связь с батискафом, совершавшим путешествие к обломкам «Титаника». На батискафе было 5 человек, среди которых британский миллиардер Хэмиш Хардинг. Также сообщалось, что у экипажа есть запас кислорода на 40 часов. Пилот OceanGate Дэвид Лохридж предупреждал о халатном отношении компании к этой модели батискафов, однако был уволен за это.
Основатель компании OceanGate Стоктон Раш предупреждал о недостатке пропавшего в Атлантике батискафа. Согласно его словам, аппарат показывал признаки «циклической усталости». Об этом рассказали в американских СМИ. «Раш в интервью изданию, которое он давал более трех назад, заявлял, что корпус батискафа, который собирались использовать для экскурсий к затонувшему „Титанику“, демонстрировал признаки циклической усталости, в связи с чем максимальная глубина его погружения была снижена до трех тысяч метров», — передает NBC News. Согласно информации телеканала, затонувший «Титаник» находится глубже на 800 метров. Ранее стало известно, что в Атлантике потеряли связь с батискафом, совершавшим путешествие к обломкам «Титаника». На батискафе было 5 человек, среди которых британский миллиардер Хэмиш Хардинг. Также сообщалось, что у экипажа есть запас кислорода на 40 часов. Пилот OceanGate Дэвид Лохридж предупреждал о халатном отношении компании к этой модели батискафов, однако был уволен за это.