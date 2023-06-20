В Калмыкии привлекли челябинского депутата Иванова к ответственности по миллионным долгам

Суд в Калмыкии привлек к ответственности челябинского депутата Иванова по долгам СУ «Альфастрой»

Иванов задержан и находится под домашним арестом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Арбитражный суд Калмыкии привлек к субсидиарной ответственности по делу о банкротстве ООО «Строительное управление „Альфастрой“» депутата гордумы Челябинска Олега Иванова. Этого добилась компания «Гринфлайт» из-за долга в 161 млн рублей

«Депутат Челябинской городской думы Олег Иванов привлечен к субсидиарной ответственности по долгам ООО „СУ ‚Альфастрой‘“ (Элиста) как бывший единственный учредитель компании. Решение принято Арбитражным судом Калмыкии в рамках дела о банкротстве организации», — пишет «Коммерсант».

В реестре указана общая сумма требований в размере более 161 млн рублей. Точный размер ответственности Олега Иванова не называется.

Привлечь к ответственности за долги Олега Иванова, экс-директоров СУ «Альфастрой» Ирину Зайнуллину и Александра Крапивина потребовал ООО «Гринфлайт». Компания является главным кредитором должника. «Альфастрой» задолжал «Гринфлайту» в рамках договора на строительство жилых домов в комплексе «Академ Riverside». Договор заключили еще в 2013 году, досрочно расторгли в 2016.

Ранее Арбитражный суд Челябинской области удовлетворил иск минстроя региона о взыскании 42,9 млн рублей с фирмы «Альфастрой» депутата гордумы Челябинска Олега Иванова. Судебный процесс тянется с сентября 2021 года.

Так, Арбитражный суд Челябинской области оставил в силе решение ФНАС, начислившей фирме «Альфастрой» налогов на 262,7 млн рублей. Сам Иванов задержан ФСБ и находится под домашним арестом. Претензии налоговиков в суде оспаривали его адвокаты.