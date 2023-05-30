Со счетов арестованного депутата гордумы Челябинска спишут десятки миллионов рублей

Челябинский минстрой взыскал 42, 9 миллиона рублей с фирмы «Альфастрой» депутата Иванова

Сотрудники ФСБ задержали депутата Олега Иванова в конце 2022 года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Арбитражный суд Челябинской области удовлетворил иск минстроя региона о взыскании 42,9 млн рублей с фирмы «Альфастрой» депутата гордумы Челябинска Олега Иванова. Судебный процесс тянется с сентября 2021 года.

«Взыскать с ООО „Альфастрой“ в пользу министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области задолженность в размере 42 061 288 рублей 40 копеек, проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 930 533 рублей. 99 коп. Всего 42 991 822 рублей 39 копеек», — говорится в решении суда.

Судебным разбирательствам предшествовала проверка расходов бюджетных средств на стройку корпуса для областной психоневрологической больницы, проведенная Контрольно-счетной палатой (КСП) области по указанию губернатора Алексея Текслера. По итогам аудита были выявлены недоделки по исполнению госконтрактов со стороны «Альфастроя». Результаты проверки были направлены силовикам. В ходе суда был наложен арест на счета Иванова на сумму в 42 млн 991 тысячи рублей.

На протяжении целого ряда лет фирмы депутата занимались строительством офисных зданий, преимущественно для силовых структур и судов. Осенью 2021 года в структурах Иванова прошли обыски, но тогда уголовное дело возбуждено не было.

Получить комментарий депутата не удалось. Он находится под домашним арестом. Сотрудники ФСБ задержали депутата в конце 2022 года. Иванов обвиняется по двум уголовным делам. По первому делу ему инкриминируется уклонение от уплаты налогов на сумму свыше 500 млн рублей. По второму — преднамеренное банкротство «Альфастроя», что привело к причинению ущерба кредитору ООО «Гринфлайт» в размере свыше 145 млн рублей. Материалы по банкротству уже направлены в суд.