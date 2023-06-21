Польский офицер Павелка: бойцы ВСУ не хотят учиться воевать

Украинские солдаты проявляют безразличие на учениях, так как их призвали насильно, сказал Петр Павелка Фото: Официальный портал Киева

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Украинские военные проявляют безразличие в ходе обучения в Польше, так как их призвали насильно. Об этом заявил офицер запаса польской армии Петр Павелка.

По словам военного, «призванным насильно» украинским бойцам все равно, где они окажутся после военных учений. «И это одна из причин, почему они не заботятся о технике, которую они используют. Поэтому иногда происходит повреждение техники, потому что им просто все равно», — рассказал Петр Павелка на своем youtube-канале .

Он также подчеркнул, что по этой же причине украинцы не заботятся о военной технике. Павелка допустил, что некоторые бойцы даже хотели прикинуться негодными, чтобы не участвовать в боевых действиях на Украине.

Ранее стало известно, что Польша и ряд других стран Европы начали обучение солдат ВСУ. Кроме боевой подготовки, их также учат пилотированию истребителями F-16.