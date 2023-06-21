«Коммерсант»: напиткам на розлив в РФ грозит полный запрет после отравлений сидром

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В Госдуме предложили создать реестр дистрибуторов разливного алкоголя Фото:
новость из сюжета
Массовое отравление сидром в регионах России

Из-за массового отравления напитком «Мистер Сидр» в регионах РФ комитет Госдумы по экономполитике рекомендовал ввести минимальные розничные цены, а также запретить продажу алкоголя на розлив. Об этом говорится в протоколе совещания о дополнительных мерах регулирования рынка.

«Комитет Госдумы по экономполитике рекомендовал Минфину рассмотреть введение минимальных розничных цен на пиво и сидр и усилить контроль за продажей напитков на розлив вплоть до полного запрета», — пишет «Коммерсант» со ссылкой на документ совещания. Согласно протоколу, в планах — создать реестр дистрибуторов, а также разработать новые стандарты и заменить понятие «пивной напиток».

Как сообщает издание, Минпромторг подготовит законопроект, благодаря которому будет контролироваться оборот метанола. Также будет создан реестр, в котором будет вестись отчетность.

По мнению президента российской пивоваренной компании AB InBev Efes Ораза Дурдыева, такие меры приведут к тому, что потребитель будет покупать дешевый суррогатный алкоголь. Он также считает, что это увеличит спрос у нелегальных продавцов.

Ранее в регионах РФ начались массовые отравления напитком «Мистер Сидр». В результате погибли десятки человек. URA.RU приводило краткую сводку того, что известно о происшествии.

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Из-за массового отравления напитком «Мистер Сидр» в регионах РФ комитет Госдумы по экономполитике рекомендовал ввести минимальные розничные цены, а также запретить продажу алкоголя на розлив. Об этом говорится в протоколе совещания о дополнительных мерах регулирования рынка. «Комитет Госдумы по экономполитике рекомендовал Минфину рассмотреть введение минимальных розничных цен на пиво и сидр и усилить контроль за продажей напитков на розлив вплоть до полного запрета», — пишет «Коммерсант» со ссылкой на документ совещания. Согласно протоколу, в планах — создать реестр дистрибуторов, а также разработать новые стандарты и заменить понятие «пивной напиток». Как сообщает издание, Минпромторг подготовит законопроект, благодаря которому будет контролироваться оборот метанола. Также будет создан реестр, в котором будет вестись отчетность. По мнению президента российской пивоваренной компании AB InBev Efes Ораза Дурдыева, такие меры приведут к тому, что потребитель будет покупать дешевый суррогатный алкоголь. Он также считает, что это увеличит спрос у нелегальных продавцов. Ранее в регионах РФ начались массовые отравления напитком «Мистер Сидр». В результате погибли десятки человек. URA.RU приводило краткую сводку того, что известно о происшествии.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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