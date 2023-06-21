В Тамбовской области увеличилось количество погибших из-за взрыва на пороховом заводе

В Тамбовской области из-за взрыва на пороховом заводе погибли пять человек
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Пожар на шоссе Тюнина. Курган, мчс, пожар, огонь, тушение пожара, пожарник, пожарный расчет
Пострадавшие от пожара были госпитализированы Фото:

В Тамбовской области число погибших из-за взрыва на пороховом заводе в Котовске увеличилось до пяти человек. Количество пострадавших составило 13 человек. Об этом сообщили в главном управлении МЧС по региону.

«Число пострадавших при пожаре на пороховом заводе в Тамбовской области составило 13 человек. <…> Еще пять скончались», — говорится в сообщении МЧС. Уточняется, что раненых госпитализировали.

Ранее 20 июня в Котовске на пороховом заводе произошел взрыв. Изначально экстренные службы сообщали о четырех погибших в результате происшествия. На самом заводе причиной пожара назвали неосторожность персонала и исключили версию с терактом.

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В Тамбовской области число погибших из-за взрыва на пороховом заводе в Котовске увеличилось до пяти человек. Количество пострадавших составило 13 человек. Об этом сообщили в главном управлении МЧС по региону. «Число пострадавших при пожаре на пороховом заводе в Тамбовской области составило 13 человек. <…> Еще пять скончались», — говорится в сообщении МЧС. Уточняется, что раненых госпитализировали. Ранее 20 июня в Котовске на пороховом заводе произошел взрыв. Изначально экстренные службы сообщали о четырех погибших в результате происшествия. На самом заводе причиной пожара назвали неосторожность персонала и исключили версию с терактом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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