В Тамбовской области увеличилось количество погибших из-за взрыва на пороховом заводе

В Тамбовской области из-за взрыва на пороховом заводе погибли пять человек

21 июня 2023 в 11:19 Размер текста - 17 +

Пострадавшие от пожара были госпитализированы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Тамбовской области число погибших из-за взрыва на пороховом заводе в Котовске увеличилось до пяти человек. Количество пострадавших составило 13 человек. Об этом сообщили в главном управлении МЧС по региону. «Число пострадавших при пожаре на пороховом заводе в Тамбовской области составило 13 человек. <…> Еще пять скончались», — говорится в сообщении МЧС. Уточняется, что раненых госпитализировали. Ранее 20 июня в Котовске на пороховом заводе произошел взрыв. Изначально экстренные службы сообщали о четырех погибших в результате происшествия. На самом заводе причиной пожара назвали неосторожность персонала и исключили версию с терактом.

В Тамбовской области число погибших из-за взрыва на пороховом заводе в Котовске увеличилось до пяти человек. Количество пострадавших составило 13 человек. Об этом сообщили в главном управлении МЧС по региону. «Число пострадавших при пожаре на пороховом заводе в Тамбовской области составило 13 человек. <…> Еще пять скончались», — говорится в сообщении МЧС. Уточняется, что раненых госпитализировали. Ранее 20 июня в Котовске на пороховом заводе произошел взрыв. Изначально экстренные службы сообщали о четырех погибших в результате происшествия. На самом заводе причиной пожара назвали неосторожность персонала и исключили версию с терактом.