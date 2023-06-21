В Тамбовской области увеличилось количество погибших из-за взрыва на пороховом заводе

В Тамбовской области число погибших из-за взрыва на пороховом заводе в Котовске увеличилось до пяти человек. Количество пострадавших составило 13 человек. Об этом сообщили в главном управлении МЧС по региону.
«Число пострадавших при пожаре на пороховом заводе в Тамбовской области составило 13 человек. <…> Еще пять скончались», — говорится в
Ранее 20 июня в Котовске на пороховом заводе произошел взрыв. Изначально экстренные службы сообщали о четырех погибших в результате происшествия. На самом заводе причиной пожара назвали неосторожность персонала и исключили версию с терактом.
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