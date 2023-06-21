112: в Домодедово упал беспилотник

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Открытая лицензия на 21.07.2015. Аэропорты Москвы., аэропорт, домодедово
Территория аэропорта, где упал беспилотник, была оцеплена Фото:

В районе московского аэропорта Домодедово был сбит беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом написали в telegram-канале 112.

«По данным 112, еще один беспилотник был сбит утром, предварительно, в районе Домодедово», — написали в telegram-канале. Уточняется, что территория была оцеплена, а на месте происшествия работают экстренные службы.

URA.RU направило запрос в Минобороны России для уточнения информации. Ответа пока не последовало.

Ранее сообщалось о сбитом беспилотнике в Новой Москве. Позже стало известно еще о двух БПЛА, упавших в Подмосковье в районе 15-го мотострелкового полка Таманской дивизии.

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В районе московского аэропорта Домодедово был сбит беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом написали в telegram-канале 112. «По данным 112, еще один беспилотник был сбит утром, предварительно, в районе Домодедово», — написали в telegram-канале. Уточняется, что территория была оцеплена, а на месте происшествия работают экстренные службы. URA.RU направило запрос в Минобороны России для уточнения информации. Ответа пока не последовало. Ранее сообщалось о сбитом беспилотнике в Новой Москве. Позже стало известно еще о двух БПЛА, упавших в Подмосковье в районе 15-го мотострелкового полка Таманской дивизии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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