112: в Домодедово упал беспилотник

21 июня 2023 в 11:45 Размер текста - 17 +

Территория аэропорта, где упал беспилотник, была оцеплена Фото: Alesseus/Wikipedia В районе московского аэропорта Домодедово был сбит беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом написали в telegram-канале 112. «По данным 112, еще один беспилотник был сбит утром, предварительно, в районе Домодедово», — написали в telegram-канале. Уточняется, что территория была оцеплена, а на месте происшествия работают экстренные службы. URA.RU направило запрос в Минобороны России для уточнения информации. Ответа пока не последовало. Ранее сообщалось о сбитом беспилотнике в Новой Москве. Позже стало известно еще о двух БПЛА, упавших в Подмосковье в районе 15-го мотострелкового полка Таманской дивизии.

В районе московского аэропорта Домодедово был сбит беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом написали в telegram-канале 112. «По данным 112, еще один беспилотник был сбит утром, предварительно, в районе Домодедово», — написали в telegram-канале. Уточняется, что территория была оцеплена, а на месте происшествия работают экстренные службы. URA.RU направило запрос в Минобороны России для уточнения информации. Ответа пока не последовало. Ранее сообщалось о сбитом беспилотнике в Новой Москве. Позже стало известно еще о двух БПЛА, упавших в Подмосковье в районе 15-го мотострелкового полка Таманской дивизии.