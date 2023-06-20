20 июня 2023

У челябинки забрали двоих детей после гибели сына и дочки

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Оглашение приговора Виталию Гаврилову в Областном суде. Челябинск, уголовное дело, приговор, закон, именем российской федерации, правосудие, статья, судья, суд
Уголовное дело нерадивой матери рассмотрит суд Миасса Фото:

У жительницы Миасса Челябинской области забрали двоих детей после того, как в семье за две недели погибли старшая дочь и младший сын. Как сообщили URA.RU 21 июня в пресс-службе прокуратуры региона, за гибель мальчика ей придется ответить перед судом, по ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

«По версии следствия, обвиняемая в апреле 2023 года, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, поместила для купания в ванну малолетнего сына. Женщина ушла из ванной комнаты и уснула в другой комнате, оставив ребенка без надлежащего присмотра. Другие дети обвиняемой — 2015 и 2018 годов рождения — помещены в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних», — пояснили в прокуратуре.

Мальчик, которому еще не было двух лет, утонул в ванной. Уголовное дело направлено в Миасский городской суд для рассмотрения по существу.

Трагедия с младшим ребенком произошла 24 апреля. А уже 12 мая старшая 11-летняя дочь погибла под колесами поезда в центре Миасса.

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У жительницы Миасса Челябинской области забрали двоих детей после того, как в семье за две недели погибли старшая дочь и младший сын. Как сообщили URA.RU 21 июня в пресс-службе прокуратуры региона, за гибель мальчика ей придется ответить перед судом, по ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). «По версии следствия, обвиняемая в апреле 2023 года, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, поместила для купания в ванну малолетнего сына. Женщина ушла из ванной комнаты и уснула в другой комнате, оставив ребенка без надлежащего присмотра. Другие дети обвиняемой — 2015 и 2018 годов рождения — помещены в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних», — пояснили в прокуратуре. Мальчик, которому еще не было двух лет, утонул в ванной. Уголовное дело направлено в Миасский городской суд для рассмотрения по существу. Трагедия с младшим ребенком произошла 24 апреля. А уже 12 мая старшая 11-летняя дочь погибла под колесами поезда в центре Миасса.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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