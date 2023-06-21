Пленный боец ВСУ рассказал, что командование использует солдат как пушечное мясо. Видео

21 июня 2023 в 13:40 Размер текста - 17 +

Из подразделения мобилизованным невозможно уйти, заявил пленный Фото: Официальный портал Киева новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Командование Вооруженных сил Украины использует мобилизованных в качестве пушечного мяса. Об этом заявил пленный солдат ВСУ. «Кто не мобилизован [нужно] любыми способами этого избежать, потому что это просто пушечное мясо, а кто мобилизован осмыслить происходящее и сделать выводы», — сказал пленный на видео, которое опубликовал в telegram-канале военкор Александр Коц. Украинский военнослужащий также добавил, что из подразделения мобилизованным невозможно уйти. Даже в случае, если у человека не будет ноги, он все равно останется в армии, подытожил военнопленный. Ранее пленный медик ВСУ рассказал, что командование отправляет мобилизованных на убой. Он добавил, что к солдатам относятся как к пушечному мясу и дают задания в приказном порядке.

Командование Вооруженных сил Украины использует мобилизованных в качестве пушечного мяса. Об этом заявил пленный солдат ВСУ. «Кто не мобилизован [нужно] любыми способами этого избежать, потому что это просто пушечное мясо, а кто мобилизован осмыслить происходящее и сделать выводы», — сказал пленный на видео, которое опубликовал в telegram-канале военкор Александр Коц. Украинский военнослужащий также добавил, что из подразделения мобилизованным невозможно уйти. Даже в случае, если у человека не будет ноги, он все равно останется в армии, подытожил военнопленный. Ранее пленный медик ВСУ рассказал, что командование отправляет мобилизованных на убой. Он добавил, что к солдатам относятся как к пушечному мясу и дают задания в приказном порядке.