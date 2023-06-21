Пленный боец ВСУ рассказал, что командование использует солдат как пушечное мясо. Видео

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Вооруженные силы Украины. stock, ВСУ, stock
Из подразделения мобилизованным невозможно уйти, заявил пленный Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Командование Вооруженных сил Украины использует мобилизованных в качестве пушечного мяса. Об этом заявил пленный солдат ВСУ.

«Кто не мобилизован [нужно] любыми способами этого избежать, потому что это просто пушечное мясо, а кто мобилизован осмыслить происходящее и сделать выводы», — сказал пленный на видео, которое опубликовал в telegram-канале военкор Александр Коц. Украинский военнослужащий также добавил, что из подразделения мобилизованным невозможно уйти. Даже в случае, если у человека не будет ноги, он все равно останется в армии, подытожил военнопленный.

Ранее пленный медик ВСУ рассказал, что командование отправляет мобилизованных на убой. Он добавил, что к солдатам относятся как к пушечному мясу и дают задания в приказном порядке.

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Командование Вооруженных сил Украины использует мобилизованных в качестве пушечного мяса. Об этом заявил пленный солдат ВСУ. «Кто не мобилизован [нужно] любыми способами этого избежать, потому что это просто пушечное мясо, а кто мобилизован осмыслить происходящее и сделать выводы», — сказал пленный на видео, которое опубликовал в telegram-канале военкор Александр Коц. Украинский военнослужащий также добавил, что из подразделения мобилизованным невозможно уйти. Даже в случае, если у человека не будет ноги, он все равно останется в армии, подытожил военнопленный. Ранее пленный медик ВСУ рассказал, что командование отправляет мобилизованных на убой. Он добавил, что к солдатам относятся как к пушечному мясу и дают задания в приказном порядке.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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