Столтенберг рассказал, как в июле приблизит Украину к вступлению в НАТО

Столтенберг: Украина получит многолетний пакет помощи на саммите НАТО
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НАТО. Москва. stock, Йенс Столтенберг
Йенс Столтенберг сказал, что Украина приблизится к стандартам НАТО на саммите в Вильнюсе Фото:

Страны Североатлантического альянса примут многолетний пакет помощи Киеву на саммите НАТО в Вильнюсе 11—12 июля, что приблизит украинскую сторону к стандартам организации. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

«На саммите союзники примут многолетний пакет помощи, который приведет Украину в соответствие со стандартами НАТО», — сказал Йенс Столтенберг. Его слова передает издание Tagesspiegel.

Ранее стало известно, что в июле пройдет саммит НАТО в Вильнюсе. Однако позже глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что вопрос вступления Украины в организацию не должен обсуждаться на предстоящем саммите. Также обозреватель Анчал Вохра со ссылкой на источники сказал, что грядущее заседание не принесет Киеву положительных новостей.

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Страны Североатлантического альянса примут многолетний пакет помощи Киеву на саммите НАТО в Вильнюсе 11—12 июля, что приблизит украинскую сторону к стандартам организации. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг. «На саммите союзники примут многолетний пакет помощи, который приведет Украину в соответствие со стандартами НАТО», — сказал Йенс Столтенберг. Его слова передает издание Tagesspiegel. Ранее стало известно, что в июле пройдет саммит НАТО в Вильнюсе. Однако позже глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что вопрос вступления Украины в организацию не должен обсуждаться на предстоящем саммите. Также обозреватель Анчал Вохра со ссылкой на источники сказал, что грядущее заседание не принесет Киеву положительных новостей.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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