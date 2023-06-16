16 июня 2023

Foreign Policy разузнал планы союзников по вступлению Украины в НАТО

Foreign Policy: НАТО не пригласит Украину в альянс на саммите в Вильнюсе
© Служба новостей «URA.RU»
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Страны НАТО даже не уведомят Киев о времени вступления в альянс Фото:

Встреча западных стран в Вильнюсе в следующем месяце не принесет Киеву положительных новостей, поскольку союзники не намереваются принимать Украину в НАТО. Об этом стало известно обозревателю Анчал Вохра.

«Стало известно, что Украину не пригласят вступить в НАТО на ежегодном саммите альянса в следующем месяце в Вильнюсе в Литве. Киеву даже не обозначат временные рамки», — рассказал Вохра в статье для Foreign Policy.

Ранее генеральный секретарь альянса заявил, что Киев получит сигнал от НАТО о вступлении. Президент США Джо Байден также попросил дать поблажки Украине при включении ее в Организацию Североатлантического договора.

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Встреча западных стран в Вильнюсе в следующем месяце не принесет Киеву положительных новостей, поскольку союзники не намереваются принимать Украину в НАТО. Об этом стало известно обозревателю Анчал Вохра. «Стало известно, что Украину не пригласят вступить в НАТО на ежегодном саммите альянса в следующем месяце в Вильнюсе в Литве. Киеву даже не обозначат временные рамки», — рассказал Вохра в статье для Foreign Policy. Ранее генеральный секретарь альянса заявил, что Киев получит сигнал от НАТО о вступлении. Президент США Джо Байден также попросил дать поблажки Украине при включении ее в Организацию Североатлантического договора.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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