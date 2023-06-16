Foreign Policy разузнал планы союзников по вступлению Украины в НАТО

Foreign Policy: НАТО не пригласит Украину в альянс на саммите в Вильнюсе

17 июня 2023 в 06:05 Размер текста - 17 +

Страны НАТО даже не уведомят Киев о времени вступления в альянс Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Встреча западных стран в Вильнюсе в следующем месяце не принесет Киеву положительных новостей, поскольку союзники не намереваются принимать Украину в НАТО. Об этом стало известно обозревателю Анчал Вохра. «Стало известно, что Украину не пригласят вступить в НАТО на ежегодном саммите альянса в следующем месяце в Вильнюсе в Литве. Киеву даже не обозначат временные рамки», — рассказал Вохра в статье для Foreign Policy. Ранее генеральный секретарь альянса заявил, что Киев получит сигнал от НАТО о вступлении. Президент США Джо Байден также попросил дать поблажки Украине при включении ее в Организацию Североатлантического договора.

Встреча западных стран в Вильнюсе в следующем месяце не принесет Киеву положительных новостей, поскольку союзники не намереваются принимать Украину в НАТО. Об этом стало известно обозревателю Анчал Вохра. «Стало известно, что Украину не пригласят вступить в НАТО на ежегодном саммите альянса в следующем месяце в Вильнюсе в Литве. Киеву даже не обозначат временные рамки», — рассказал Вохра в статье для Foreign Policy. Ранее генеральный секретарь альянса заявил, что Киев получит сигнал от НАТО о вступлении. Президент США Джо Байден также попросил дать поблажки Украине при включении ее в Организацию Североатлантического договора.