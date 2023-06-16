Foreign Policy разузнал планы союзников по вступлению Украины в НАТО

Страны НАТО даже не уведомят Киев о времени вступления в альянс
Встреча западных стран в Вильнюсе в следующем месяце не принесет Киеву положительных новостей, поскольку союзники не намереваются принимать Украину в НАТО. Об этом стало известно обозревателю Анчал Вохра.
«Стало известно, что Украину не пригласят вступить в НАТО на ежегодном саммите альянса в следующем месяце в Вильнюсе в Литве. Киеву даже не обозначат временные рамки», — рассказал Вохра в
Ранее генеральный секретарь альянса заявил, что Киев получит сигнал от НАТО о вступлении. Президент США Джо Байден также попросил дать поблажки Украине при включении ее в Организацию Североатлантического договора.
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