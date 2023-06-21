Песков высказался о судьбе зерновой сделки

Предпосылок для продления зерновой сделки пока нет. Договоренности, обещанные России до сих пор не были выполнены. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Предпосылок нет, договоренности до сих пор не выполнены. ООН вынуждена была констатировать, что у них к сожалению не получается оказать должное влияние на страны коллективного Запада, чтобы выполнить эту часть договоренности», — сказал Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Его слова приводит корреспондент URA.RU.
Ранее Песков заявлял, что у зернового договора вовсе нет шансов на продление. Тогда он отметил, что Россия не раз шла на уступки по возобновлению сделки, но ее условия так и не были выполнены.
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