Песков высказался о судьбе зерновой сделки

Песков: предпосылок для продления зерновой сделки нет
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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, песков дмитрий, портрет
Дмитрий Песков заявил, что часть условий, обещанных России, до сих пор не выполнены Фото:
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Предпосылок для продления зерновой сделки пока нет. Договоренности, обещанные России до сих пор не были выполнены. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Предпосылок нет, договоренности до сих пор не выполнены. ООН вынуждена была констатировать, что у них к сожалению не получается оказать должное влияние на страны коллективного Запада, чтобы выполнить эту часть договоренности», — сказал Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Его слова приводит корреспондент URA.RU.

Ранее Песков заявлял, что у зернового договора вовсе нет шансов на продление. Тогда он отметил, что Россия не раз шла на уступки по возобновлению сделки, но ее условия так и не были выполнены.

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Предпосылок для продления зерновой сделки пока нет. Договоренности, обещанные России до сих пор не были выполнены. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Предпосылок нет, договоренности до сих пор не выполнены. ООН вынуждена была констатировать, что у них к сожалению не получается оказать должное влияние на страны коллективного Запада, чтобы выполнить эту часть договоренности», — сказал Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Ранее Песков заявлял, что у зернового договора вовсе нет шансов на продление. Тогда он отметил, что Россия не раз шла на уступки по возобновлению сделки, но ее условия так и не были выполнены.
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