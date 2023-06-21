Песков высказался о судьбе зерновой сделки

Песков: предпосылок для продления зерновой сделки нет

21 июня 2023 в 14:27 Размер текста - 17 +

Дмитрий Песков заявил, что часть условий, обещанных России, до сих пор не выполнены Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна Предпосылок для продления зерновой сделки пока нет. Договоренности, обещанные России до сих пор не были выполнены. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Предпосылок нет, договоренности до сих пор не выполнены. ООН вынуждена была констатировать, что у них к сожалению не получается оказать должное влияние на страны коллективного Запада, чтобы выполнить эту часть договоренности», — сказал Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Ранее Песков заявлял, что у зернового договора вовсе нет шансов на продление. Тогда он отметил, что Россия не раз шла на уступки по возобновлению сделки, но ее условия так и не были выполнены.

Предпосылок для продления зерновой сделки пока нет. Договоренности, обещанные России до сих пор не были выполнены. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Предпосылок нет, договоренности до сих пор не выполнены. ООН вынуждена была констатировать, что у них к сожалению не получается оказать должное влияние на страны коллективного Запада, чтобы выполнить эту часть договоренности», — сказал Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Ранее Песков заявлял, что у зернового договора вовсе нет шансов на продление. Тогда он отметил, что Россия не раз шла на уступки по возобновлению сделки, но ее условия так и не были выполнены.