В Тюмени возобновят речные прогулки по Туре

За прошедшие сутки уровень Туры вырос на 10 сантиметров
В Тюмени 22 июня после непогоды возобновят речные прогулки по Туре. Об этом URA.RU сообщили в тюменской судоходной компании. За прошедшие сутки после дождей уровень Туры вырос на 10 сантиметров.
«Три дня мы отдыхали, а с завтрашнего дня мы начинаем работу. Завтра начинаются речные прогулки. Ветра сильного уже нет, сегодня погода спокойная», — рассказали URA.RU в судоходной компании.
Ранее агентство писало, что в Тюмени из-за обмеления Туры ввели режим повышенной готовности. Позднее владельцы прогулочных судов обратились к властям с просьбой углубить дно Туры для сохранения прогулок по реке.
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