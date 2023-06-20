В Тюмени возобновят речные прогулки по Туре

21 июня 2023 в 16:40 Размер текста - 17 +

За прошедшие сутки уровень Туры вырос на 10 сантиметров Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюмени 22 июня после непогоды возобновят речные прогулки по Туре. Об этом URA.RU сообщили в тюменской судоходной компании. За прошедшие сутки после дождей уровень Туры вырос на 10 сантиметров. «Три дня мы отдыхали, а с завтрашнего дня мы начинаем работу. Завтра начинаются речные прогулки. Ветра сильного уже нет, сегодня погода спокойная», — рассказали URA.RU в судоходной компании. Ранее агентство писало, что в Тюмени из-за обмеления Туры ввели режим повышенной готовности. Позднее владельцы прогулочных судов обратились к властям с просьбой углубить дно Туры для сохранения прогулок по реке.

В Тюмени 22 июня после непогоды возобновят речные прогулки по Туре. Об этом URA.RU сообщили в тюменской судоходной компании. За прошедшие сутки после дождей уровень Туры вырос на 10 сантиметров. «Три дня мы отдыхали, а с завтрашнего дня мы начинаем работу. Завтра начинаются речные прогулки. Ветра сильного уже нет, сегодня погода спокойная», — рассказали URA.RU в судоходной компании. Ранее агентство писало, что в Тюмени из-за обмеления Туры ввели режим повышенной готовности. Позднее владельцы прогулочных судов обратились к властям с просьбой углубить дно Туры для сохранения прогулок по реке.