20 июня 2023

В Тюмени возобновят речные прогулки по Туре

© Служба новостей «URA.RU»
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За прошедшие сутки уровень Туры вырос на 10 сантиметров Фото:

В Тюмени 22 июня после непогоды возобновят речные прогулки по Туре. Об этом URA.RU сообщили в тюменской судоходной компании. За прошедшие сутки после дождей уровень Туры вырос на 10 сантиметров.

«Три дня мы отдыхали, а с завтрашнего дня мы начинаем работу. Завтра начинаются речные прогулки. Ветра сильного уже нет, сегодня погода спокойная», — рассказали URA.RU в судоходной компании.

Ранее агентство писало, что в Тюмени из-за обмеления Туры ввели режим повышенной готовности. Позднее владельцы прогулочных судов обратились к властям с просьбой углубить дно Туры для сохранения прогулок по реке.

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В Тюмени 22 июня после непогоды возобновят речные прогулки по Туре. Об этом URA.RU сообщили в тюменской судоходной компании. За прошедшие сутки после дождей уровень Туры вырос на 10 сантиметров. «Три дня мы отдыхали, а с завтрашнего дня мы начинаем работу. Завтра начинаются речные прогулки. Ветра сильного уже нет, сегодня погода спокойная», — рассказали URA.RU в судоходной компании. Ранее агентство писало, что в Тюмени из-за обмеления Туры ввели режим повышенной готовности. Позднее владельцы прогулочных судов обратились к властям с просьбой углубить дно Туры для сохранения прогулок по реке.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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