Губернатор Тюменской области Моор поздравил Собянина с юбилеем

21 июня 2023 в 16:11 Размер текста - 17 +

Моор вспомнил заслуги Собянина на посту губернатора Тюменской области Фото: Владимир Андреев © URA.RU Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил с 65-летним юбилеем мэра Москвы Сергея Собянина. В своей речи он вспомнил время, когда Собянин сам руководил регионом. «Пять лет работы Сергея Семеновича на посту губернатора Тюменской области — это целая эпоха. Масштабные изменения к лучшему произошли тогда во всех сферах нашей жизни. Радикальная модернизация дорожной инфраструктуры, благоустройство, создание первых современных общественных пространств, обновление социальной инфраструктуры — мы все это видели. Мы об этом помним. Мы за это благодарны. От всей души желаем Сергею Семеновичу Собянину успехов в труде на благо России!», — написал Моор в своем поздравлении, которое опубликовал в личном telegram-канале. По его словам, именно Собянин дал начало многим экономическим проектам и развитию инвестиционной политики в Тюменской области. «Успешно двигаться этим курсом Тюменская область продолжает и сегодня», — подытожил глава региона.

Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил с 65-летним юбилеем мэра Москвы Сергея Собянина. В своей речи он вспомнил время, когда Собянин сам руководил регионом. «Пять лет работы Сергея Семеновича на посту губернатора Тюменской области — это целая эпоха. Масштабные изменения к лучшему произошли тогда во всех сферах нашей жизни. Радикальная модернизация дорожной инфраструктуры, благоустройство, создание первых современных общественных пространств, обновление социальной инфраструктуры — мы все это видели. Мы об этом помним. Мы за это благодарны. От всей души желаем Сергею Семеновичу Собянину успехов в труде на благо России!», — написал Моор в своем поздравлении, которое опубликовал в личном telegram-канале. По его словам, именно Собянин дал начало многим экономическим проектам и развитию инвестиционной политики в Тюменской области. «Успешно двигаться этим курсом Тюменская область продолжает и сегодня», — подытожил глава региона.