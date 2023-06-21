Губернатор Тюменской области Моор поздравил Собянина с юбилеем

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ПМЭФ-2022. Петербуржский международный экономический форум: губернаторы УрФО на подписании соглашений. Санкт-Петербург , моор александр
Моор вспомнил заслуги Собянина на посту губернатора Тюменской области Фото:

Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил с 65-летним юбилеем мэра Москвы Сергея Собянина. В своей речи он вспомнил время, когда Собянин сам руководил регионом.

«Пять лет работы Сергея Семеновича на посту губернатора Тюменской области — это целая эпоха. Масштабные изменения к лучшему произошли тогда во всех сферах нашей жизни. Радикальная модернизация дорожной инфраструктуры, благоустройство, создание первых современных общественных пространств, обновление социальной инфраструктуры — мы все это видели. Мы об этом помним. Мы за это благодарны. От всей души желаем Сергею Семеновичу Собянину успехов в труде на благо России!», — написал Моор в своем поздравлении, которое опубликовал в личном telegram-канале.

По его словам, именно Собянин дал начало многим экономическим проектам и развитию инвестиционной политики в Тюменской области. «Успешно двигаться этим курсом Тюменская область продолжает и сегодня», — подытожил глава региона.

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Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил с 65-летним юбилеем мэра Москвы Сергея Собянина. В своей речи он вспомнил время, когда Собянин сам руководил регионом. «Пять лет работы Сергея Семеновича на посту губернатора Тюменской области — это целая эпоха. Масштабные изменения к лучшему произошли тогда во всех сферах нашей жизни. Радикальная модернизация дорожной инфраструктуры, благоустройство, создание первых современных общественных пространств, обновление социальной инфраструктуры — мы все это видели. Мы об этом помним. Мы за это благодарны. От всей души желаем Сергею Семеновичу Собянину успехов в труде на благо России!», — написал Моор в своем поздравлении, которое опубликовал в личном telegram-канале. По его словам, именно Собянин дал начало многим экономическим проектам и развитию инвестиционной политики в Тюменской области. «Успешно двигаться этим курсом Тюменская область продолжает и сегодня», — подытожил глава региона.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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