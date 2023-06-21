В Росгвардии заявили о смене тактики ВСУ на южно-донецком фронте

Замначальника Росгвардии по ДНР Ходаковский: Украина отправляет военных ВСУ в бой без техники

21 июня 2023 в 16:17 Размер текста - 17 +

Пехота ВСУ будет воевать без помощи техники, заявил Александр Ходаковский Фото: Официальный портал Киева новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины (ВСУ) поменяли тактику на южно-донецком фронте из-за больших потерь в технике. Теперь Киев отправляет пехоту в бой без поддержки танков и боевых машин. Об этом рассказал замначальника Росгвардии по ДНР Александр Ходаковский. «Противник учел последствия первых дней контрнаступления и теперь не торопится устраивать „дефиле“ на бронетехнике у линии соприкосновения», — заявил Ходаковский в своем telegram-канале. Он уточнил, что ВСУ отогнали технику за пределы обороняемой ВС РФ территории. По словам Ходаковского, командование в Киеве могло задуматься, что не стоит так «щедро» расходовать танки. В американском издании The Washington Post писали, что ВСУ потеряли много техники, необходимой для прорыва российской обороны. По словам авторов издания, украинским войскам теперь будет сложно проходить через минные поля.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) поменяли тактику на южно-донецком фронте из-за больших потерь в технике. Теперь Киев отправляет пехоту в бой без поддержки танков и боевых машин. Об этом рассказал замначальника Росгвардии по ДНР Александр Ходаковский. «Противник учел последствия первых дней контрнаступления и теперь не торопится устраивать „дефиле“ на бронетехнике у линии соприкосновения», — заявил Ходаковский в своем telegram-канале. Он уточнил, что ВСУ отогнали технику за пределы обороняемой ВС РФ территории. По словам Ходаковского, командование в Киеве могло задуматься, что не стоит так «щедро» расходовать танки. В американском издании The Washington Post писали, что ВСУ потеряли много техники, необходимой для прорыва российской обороны. По словам авторов издания, украинским войскам теперь будет сложно проходить через минные поля.