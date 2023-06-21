Sky News раскрыл, сколько судов ищут пропавший батискаф

В предполагаемой зоне батискафа «Титан», который ранее пропал возле обломков «Титаника», находятся по меньшей мере пять поисковых суден. Об этом сообщил британский телеканал Sky News.
«По меньшей мере пять судов сейчас находятся на месте крушения „Титаника“», — написали в материале телеканала. Там уточнили, что еще четыре суда направлялись в зону поисков, однако пока задерживаются в пути.
Батискаф «Титан» пропал 19 июня. Судно плыло к месту, где в 1912 году утонул корабль «Титаник». Основатель OceanGate, которой принадлежит батискаф, сообщал, что аппарат не был готов к погружению на такую глубину, передают VSE42.Ru. Океанолог Анатолий Сагалевич объяснил, что ЧП на батискафе произошло из-за его конструкции.
В предполагаемой зоне батискафа «Титан», который ранее пропал возле обломков «Титаника», находятся по меньшей мере пять поисковых суден. Об этом сообщил британский телеканал Sky News. «По меньшей мере пять судов сейчас находятся на месте крушения „Титаника“», — написали в материале телеканала. Там уточнили, что еще четыре суда направлялись в зону поисков, однако пока задерживаются в пути. Батискаф «Титан» пропал 19 июня. Судно плыло к месту, где в 1912 году утонул корабль «Титаник». Основатель OceanGate, которой принадлежит батискаф, сообщал, что аппарат не был готов к погружению на такую глубину, передают VSE42.Ru. Океанолог Анатолий Сагалевич объяснил, что ЧП на батискафе произошло из-за его конструкции.