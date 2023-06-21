Океанолог назвал причину трагедии батискафа «Титан»

Океанолог Сагалевич: ЧП на батискафе произошло из-за его конструкции
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Батискаф «Титан» не был сертифицирован, заявил Анатолий Сагалевич Фото:
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Рядом с «Титаником» пропал батискаф «Титан» с людьми на борту

Причина пропажи батискафа «Титан» возле обломков «Титаника» связана с конструкций аппарата. Об этом заявил руководитель лаборатории глубоководных аппаратов Института океанологии РАН Анатолий Сагалевич.

«Это связано с конструкцией, без сомнений абсолютно», — рассказал Сагалевич, отвечая на вопрос о причинах пропажи батискафа. Его слова передает РИА Новости. По его словам, аппарат не был сертифицирован, а значит, его тестовые испытания не проводились. Сагалевич назвал конструкторов «Титана» вандалами. Он уточнил, что работа подобных аппаратов без сертификации недопустима.

Батискаф «Титан» пропал 19 июня. Судно плыло к месту, где в 1912 году утонул корабль «Титаник». URA.RU приводило сводку того, что известно о батискафе. Сообщалось, что один из членов экипажа смог выйти на связь, передают VSE42.Ru. На судне остается все меньше кислорода.

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Причина пропажи батискафа «Титан» возле обломков «Титаника» связана с конструкций аппарата. Об этом заявил руководитель лаборатории глубоководных аппаратов Института океанологии РАН Анатолий Сагалевич. «Это связано с конструкцией, без сомнений абсолютно», — рассказал Сагалевич, отвечая на вопрос о причинах пропажи батискафа. Его слова передает РИА Новости. По его словам, аппарат не был сертифицирован, а значит, его тестовые испытания не проводились. Сагалевич назвал конструкторов «Титана» вандалами. Он уточнил, что работа подобных аппаратов без сертификации недопустима. Батискаф «Титан» пропал 19 июня. Судно плыло к месту, где в 1912 году утонул корабль «Титаник». URA.RU приводило сводку того, что известно о батискафе. Сообщалось, что один из членов экипажа смог выйти на связь, передают VSE42.Ru. На судне остается все меньше кислорода.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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