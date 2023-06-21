Путин предупредил, что у Украины еще есть силы для контрнаступления

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Встреча президента России с лидерами стран Африки в Константиновском дворце. Санкт-Петербург, путин владимир
ВСУ находятся в затишье, рассказал Владимир Путин Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) сейчас находятся в затишье из-за потерь во время наступления. Однако Киев формирует новые подразделения, поэтому наступательный потенциал противника не исчерпан. Об этом рассказал президент России Владимир Путин.

«Наступательный потенциал [ВСУ] не исчерпан, есть резервы, которые противник думает, как и где использовать», — сказал Путин, отвечая на вопрос журналиста Павла Зарубина. Трансляция велась на телеканале «Россия 24».

Он уточнил, что сейчас ВСУ находятся в затишье. По словам президента, это связано с тем, что украинские войска несут огромные потери. Российский лидер отметил, что у противника нет шансов против ВС РФ. «Активных наступательных действий [со стороны ВСУ] не проводится», — заключил Путин.

В итальянской газете Il Fatto Quotidiano писали, что наступление ВСУ «захлебнулось» спустя две недели. По словам автора, Запад с каждым днем теряет инициативу и потенциал для поддержки украинских войск. Бывший депутат Европарламента Флориан Филиппо предположил, что НАТО введет войска на Украину из-за провала контрнаступления.

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) сейчас находятся в затишье из-за потерь во время наступления. Однако Киев формирует новые подразделения, поэтому наступательный потенциал противника не исчерпан. Об этом рассказал президент России Владимир Путин. «Наступательный потенциал [ВСУ] не исчерпан, есть резервы, которые противник думает, как и где использовать», — сказал Путин, отвечая на вопрос журналиста Павла Зарубина. Трансляция велась на телеканале «Россия 24». Он уточнил, что сейчас ВСУ находятся в затишье. По словам президента, это связано с тем, что украинские войска несут огромные потери. Российский лидер отметил, что у противника нет шансов против ВС РФ. «Активных наступательных действий [со стороны ВСУ] не проводится», — заключил Путин. В итальянской газете Il Fatto Quotidiano писали, что наступление ВСУ «захлебнулось» спустя две недели. По словам автора, Запад с каждым днем теряет инициативу и потенциал для поддержки украинских войск. Бывший депутат Европарламента Флориан Филиппо предположил, что НАТО введет войска на Украину из-за провала контрнаступления.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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