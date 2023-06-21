Космонавты Сергей Прокопьев из Екатеринбурга и Дмитрий Петелин из Челябинска 22 июня в 17:20 по московскому времени выйдут в открытый космос, чтобы установить антенну для высокоскоростной передачи информации на модуле «Звезда». Ориентировочное время выполнения задач составит шесть часов 51 минуту, сообщили в госкорпорации «Роскосмос».
«Во время выхода космонавты демонтируют с модуля „Звезда“ научную аппаратуру „Сейсмопрогноз“ и установят антенну, которая предназначена для высокоскоростной передачи информации с российского сегмента МКС на наземную станцию. Операция пройдет 22 июня в 17:20 по московскому времени», — сказано в сообщении на сайте госкорпорации. После этого Прокопьев и Петелин снимут с модуля «Звезда» планшет №2 и съемную кассету-контейнер с образцами материалов, которые провели в условиях открытого космоса 19 лет.
Для Сергея Прокопьева это будет уже седьмой выход на орбиту, для его коллеги Петелина — пятый. Ранее они выходили в открытый космос в мае, тогда они занимались обслуживанием станции.
Космонавты Сергей Прокопьев из Екатеринбурга и Дмитрий Петелин из Челябинска 22 июня в 17:20 по московскому времени выйдут в открытый космос, чтобы установить антенну для высокоскоростной передачи информации на модуле «Звезда». Ориентировочное время выполнения задач составит шесть часов 51 минуту, сообщили в госкорпорации «Роскосмос». «Во время выхода космонавты демонтируют с модуля „Звезда“ научную аппаратуру „Сейсмопрогноз“ и установят антенну, которая предназначена для высокоскоростной передачи информации с российского сегмента МКС на наземную станцию. Операция пройдет 22 июня в 17:20 по московскому времени», — сказано в сообщении на сайте госкорпорации. После этого Прокопьев и Петелин снимут с модуля «Звезда» планшет №2 и съемную кассету-контейнер с образцами материалов, которые провели в условиях открытого космоса 19 лет. Для Сергея Прокопьева это будет уже седьмой выход на орбиту, для его коллеги Петелина — пятый. Ранее они выходили в открытый космос в мае, тогда они занимались обслуживанием станции.