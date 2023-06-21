Российские ритейлеры начнут ввозить элитную бытовую технику под заказ

22 июня 2023 в 03:40 Размер текста - 17 +

Половина россиян, по мнению экспертов, не хотят отказываться от покупки элитных устройств Фото: Денис Моргунов © URA.RU Крупные российские ритейлеры будут поставлять под заказ элитную бытовую технику известных брендов стоимостью в среднем по несколько сотен тысяч рублей. По данным экспертов, 50% покупателей не хочет отказываться от премиальных устройств, в России на текущий момент продается 10-20% таких девайсов. «„М.Видео-Эльдорадо“ запустил сервис по продаже премиальной бытовой технике, стоимость которой равняется в несколько сотен тысяч рублей, что является переплатой в 1,5-2 раза. Сейчас в РФ 50% покупателей не собираются отказываться от покупки дорогих устройств, но по стране продажи таких гаджетов составляют лишь 10-20%», — пишут «Известия», ссылаясь на экспертов. Суть сервиса заключается в том, что он подбирает и позволяет доставить премиальную и люксовую бытовую технику. Среди поставщиков значатся — Miele, Kuppersbusch, Bora, Smeg, KitchenAid, Samsung, LG и ряд других. Сроки получения премиальных товаров оговариваются заранее с покупателем, потому что некоторые товары доступны в течение одной-двух недель. Россияне, несмотря на изменения рынка, до сих пор рассматривают покупку бытовой техники и электроники как инвестицию в быт и способ самовыражения. Половина опрошенных заявила, что не собирается покупать устройства хуже по качеству, чем прежние. Так в первом квартале текущего года стиральные машины стоили свыше 50 тысяч рублей. Более четверти рынка продаж занимали холодильники. Еще 20% продаж приходится на посудомоечные машины. Доставка бытовой техники и электроники под заказ — дорогое удовольствие, поэтому, как пишет издание, есть смысл возить лишь элитные товары. Благодаря такому сервису можно увеличить цену товара в два раза. Однако минусом такого формата является трудоемкость процесса и логические риски. Ранее агентство писало, что в России склады с бытовой техникой оказались переполненными. Однако отмечалось, что спрос у россиян на технику падает, при этом гаджеты надо распродавать. Также в РФ летом будет дешеветь электроника, заявил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Крупные российские ритейлеры будут поставлять под заказ элитную бытовую технику известных брендов стоимостью в среднем по несколько сотен тысяч рублей. По данным экспертов, 50% покупателей не хочет отказываться от премиальных устройств, в России на текущий момент продается 10-20% таких девайсов. «„М.Видео-Эльдорадо“ запустил сервис по продаже премиальной бытовой технике, стоимость которой равняется в несколько сотен тысяч рублей, что является переплатой в 1,5-2 раза. Сейчас в РФ 50% покупателей не собираются отказываться от покупки дорогих устройств, но по стране продажи таких гаджетов составляют лишь 10-20%», — пишут «Известия», ссылаясь на экспертов. Суть сервиса заключается в том, что он подбирает и позволяет доставить премиальную и люксовую бытовую технику. Среди поставщиков значатся — Miele, Kuppersbusch, Bora, Smeg, KitchenAid, Samsung, LG и ряд других. Сроки получения премиальных товаров оговариваются заранее с покупателем, потому что некоторые товары доступны в течение одной-двух недель. Россияне, несмотря на изменения рынка, до сих пор рассматривают покупку бытовой техники и электроники как инвестицию в быт и способ самовыражения. Половина опрошенных заявила, что не собирается покупать устройства хуже по качеству, чем прежние. Так в первом квартале текущего года стиральные машины стоили свыше 50 тысяч рублей. Более четверти рынка продаж занимали холодильники. Еще 20% продаж приходится на посудомоечные машины. Доставка бытовой техники и электроники под заказ — дорогое удовольствие, поэтому, как пишет издание, есть смысл возить лишь элитные товары. Благодаря такому сервису можно увеличить цену товара в два раза. Однако минусом такого формата является трудоемкость процесса и логические риски. Ранее агентство писало, что в России склады с бытовой техникой оказались переполненными. Однако отмечалось, что спрос у россиян на технику падает, при этом гаджеты надо распродавать. Также в РФ летом будет дешеветь электроника, заявил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.