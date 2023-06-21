Российские ритейлеры начнут ввозить элитную бытовую технику под заказ

Крупные российские ритейлеры будут поставлять под заказ элитную бытовую технику известных брендов стоимостью в среднем по несколько сотен тысяч рублей. По данным экспертов, 50% покупателей не хочет отказываться от премиальных устройств, в России на текущий момент продается 10-20% таких девайсов.
«„М.Видео-Эльдорадо“ запустил сервис по продаже премиальной бытовой технике, стоимость которой равняется в несколько сотен тысяч рублей, что является переплатой в 1,5-2 раза. Сейчас в РФ 50% покупателей не собираются отказываться от покупки дорогих устройств, но по стране продажи таких гаджетов составляют лишь 10-20%», — пишут «Известия», ссылаясь на экспертов.
Суть сервиса заключается в том, что он подбирает и позволяет доставить премиальную и люксовую бытовую технику. Среди поставщиков значатся — Miele, Kuppersbusch, Bora, Smeg, KitchenAid, Samsung, LG и ряд других. Сроки получения премиальных товаров оговариваются заранее с покупателем, потому что некоторые товары доступны в течение одной-двух недель.
Россияне, несмотря на изменения рынка, до сих пор рассматривают покупку бытовой техники и электроники как инвестицию в быт и способ самовыражения. Половина опрошенных заявила, что не собирается покупать устройства хуже по качеству, чем прежние. Так в первом квартале текущего года стиральные машины стоили свыше 50 тысяч рублей. Более четверти рынка продаж занимали холодильники. Еще 20% продаж приходится на посудомоечные машины.
Доставка бытовой техники и электроники под заказ — дорогое удовольствие, поэтому, как пишет издание, есть смысл возить лишь элитные товары. Благодаря такому сервису можно увеличить цену товара в два раза. Однако минусом такого формата является трудоемкость процесса и логические риски.
Ранее агентство писало, что в России склады с бытовой техникой оказались переполненными. Однако отмечалось, что спрос у россиян на технику падает, при этом гаджеты надо распродавать. Также в РФ летом будет дешеветь электроника, заявил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.
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