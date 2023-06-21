21 июня 2023

Зеленская заявила, что больше не живет с мужем из-за СВО

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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, Елена Зеленская, stock
Елена Зеленская редко видит супруга Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский и его супруга Елена живут раздельно из соображений безопасности. Меры приняты в связи со спецоперацией, сообщила жена украинского лидера.

«Если нам повезет, мы встретимся в офисе за обедом. Никто из нас не может позволить себе досуг или развлечения в данный момент», — добавила Зеленская в интервью газете The Jerusalem Post. Елена также отметила, что ежедневно ходит на работу, Владимир Зеленский в целях безопасности ночует в офисе, а она каждый день возвращается к детям.

Ранее Елена Зеленская рассказала о реакции своего мужа на начало спецоперации. Она отметила, Владимир Зеленский отреагировал словом «началось». Супруга украинского президента уточнила, что сразу после сообщения о начале СВО они отправили в бункер.

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Президент Украины Владимир Зеленский и его супруга Елена живут раздельно из соображений безопасности. Меры приняты в связи со спецоперацией, сообщила жена украинского лидера. «Если нам повезет, мы встретимся в офисе за обедом. Никто из нас не может позволить себе досуг или развлечения в данный момент», — добавила Зеленская в интервью газете The Jerusalem Post. Елена также отметила, что ежедневно ходит на работу, Владимир Зеленский в целях безопасности ночует в офисе, а она каждый день возвращается к детям. Ранее Елена Зеленская рассказала о реакции своего мужа на начало спецоперации. Она отметила, Владимир Зеленский отреагировал словом «началось». Супруга украинского президента уточнила, что сразу после сообщения о начале СВО они отправили в бункер.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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