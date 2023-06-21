Зеленская заявила, что больше не живет с мужем из-за СВО

22 июня 2023 в 06:03 Размер текста - 17 +

Елена Зеленская редко видит супруга Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский и его супруга Елена живут раздельно из соображений безопасности. Меры приняты в связи со спецоперацией, сообщила жена украинского лидера. «Если нам повезет, мы встретимся в офисе за обедом. Никто из нас не может позволить себе досуг или развлечения в данный момент», — добавила Зеленская в интервью газете The Jerusalem Post. Елена также отметила, что ежедневно ходит на работу, Владимир Зеленский в целях безопасности ночует в офисе, а она каждый день возвращается к детям. Ранее Елена Зеленская рассказала о реакции своего мужа на начало спецоперации. Она отметила, Владимир Зеленский отреагировал словом «началось». Супруга украинского президента уточнила, что сразу после сообщения о начале СВО они отправили в бункер.

Президент Украины Владимир Зеленский и его супруга Елена живут раздельно из соображений безопасности. Меры приняты в связи со спецоперацией, сообщила жена украинского лидера. «Если нам повезет, мы встретимся в офисе за обедом. Никто из нас не может позволить себе досуг или развлечения в данный момент», — добавила Зеленская в интервью газете The Jerusalem Post. Елена также отметила, что ежедневно ходит на работу, Владимир Зеленский в целях безопасности ночует в офисе, а она каждый день возвращается к детям. Ранее Елена Зеленская рассказала о реакции своего мужа на начало спецоперации. Она отметила, Владимир Зеленский отреагировал словом «началось». Супруга украинского президента уточнила, что сразу после сообщения о начале СВО они отправили в бункер.