ВСУ обстреляли мосты на границе Крыма и Херсонской области. Фото

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Антоновский мост через Днепр. Херсон, последствия, воронка, обстрел, антоновский мост
В результате повреждения мостов никто не пострадал Фото:

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по мостам между Крымом и Херсонской областью. Об этом сообщили глава Крымской республики Сергей Аксенов и губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«Ночью был нанесен удар по Чонгарскому мосту. Пострадавших нет», — написал Сергей Аксенов в своем telegram-канале. Глава региона уточнил, что сейчас специалисты проводят экспертизу для выяснения типа боеприпаса. Также он добавил, что в течение часа сообщат о возможности движения по мосту.

Сальдо предположил, что удар по гражданским объектам был нанесен британской ракетой Storm-Shadow. «Преступный киевский режим совершил варварский обстрел гражданских объектов — мостов на административной границе между Херсонской областью и Крымом вблизи Чонгара», — говорится в сообщении главы региона. Он отметил, что таким образом украинские силы хотят посеять панику среди населения Херсонщины.

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по мостам между Крымом и Херсонской областью. Об этом сообщили глава Крымской республики Сергей Аксенов и губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. «Ночью был нанесен удар по Чонгарскому мосту. Пострадавших нет», — написал Сергей Аксенов в своем telegram-канале. Глава региона уточнил, что сейчас специалисты проводят экспертизу для выяснения типа боеприпаса. Также он добавил, что в течение часа сообщат о возможности движения по мосту. Сальдо предположил, что удар по гражданским объектам был нанесен британской ракетой Storm-Shadow. «Преступный киевский режим совершил варварский обстрел гражданских объектов — мостов на административной границе между Херсонской областью и Крымом вблизи Чонгара», — говорится в сообщении главы региона. Он отметил, что таким образом украинские силы хотят посеять панику среди населения Херсонщины.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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