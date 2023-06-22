Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по мостам между Крымом и Херсонской областью. Об этом сообщили глава Крымской республики Сергей Аксенов и губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
«Ночью был нанесен удар по Чонгарскому мосту. Пострадавших нет», — написал Сергей Аксенов в своем telegram-канале. Глава региона уточнил, что сейчас специалисты проводят экспертизу для выяснения типа боеприпаса. Также он добавил, что в течение часа сообщат о возможности движения по мосту.
Сальдо предположил, что удар по гражданским объектам был нанесен британской ракетой Storm-Shadow. «Преступный киевский режим совершил варварский обстрел гражданских объектов — мостов на административной границе между Херсонской областью и Крымом вблизи Чонгара», — говорится в сообщении главы региона. Он отметил, что таким образом украинские силы хотят посеять панику среди населения Херсонщины.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по мостам между Крымом и Херсонской областью. Об этом сообщили глава Крымской республики Сергей Аксенов и губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. «Ночью был нанесен удар по Чонгарскому мосту. Пострадавших нет», — написал Сергей Аксенов в своем telegram-канале. Глава региона уточнил, что сейчас специалисты проводят экспертизу для выяснения типа боеприпаса. Также он добавил, что в течение часа сообщат о возможности движения по мосту. Сальдо предположил, что удар по гражданским объектам был нанесен британской ракетой Storm-Shadow. «Преступный киевский режим совершил варварский обстрел гражданских объектов — мостов на административной границе между Херсонской областью и Крымом вблизи Чонгара», — говорится в сообщении главы региона. Он отметил, что таким образом украинские силы хотят посеять панику среди населения Херсонщины.