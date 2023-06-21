В ЯНАО мужчина проучил свою дочь до смерти

Житель Нового Уренгоя забил дочь до смерти, наказывая за плохое поведение Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Новом Уренгое 46-летний мужчина, стремясь наказать свою 25-летнюю дочь за антиобщественное поведение, забил ее до смерти. Об этом сообщили в пресс-службе окружного следственного комитета СК РФ.

«В Новом Уренгое 6 июня между 46-летним мужчиной и его 25-летней дочерью произошла ссора, причиной которой стало асоциальное поведение молодой женщины. В ходе конфликта обвиняемый нанес потерпевшей не менее трех ударов кулаком в область живота, в ночь с 8 на 9 июня женщина скончалась», — сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО на официальном сайте.

Как установили судмедэксперты, причиной смерти молодой женщины стал разрыв селезенки. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, мужчине предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего.