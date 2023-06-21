21 июня 2023

В ЯНАО мужчина проучил свою дочь до смерти

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Драка. Кулаки. Курган, драка, кулак, угроза, насилие, ссора, агрессия, злость, кулаки, разборки
Житель Нового Уренгоя забил дочь до смерти, наказывая за плохое поведение Фото:

В Новом Уренгое 46-летний мужчина, стремясь наказать свою 25-летнюю дочь за антиобщественное поведение, забил ее до смерти. Об этом сообщили в пресс-службе окружного следственного комитета СК РФ.

«В Новом Уренгое 6 июня между 46-летним мужчиной и его 25-летней дочерью произошла ссора, причиной которой стало асоциальное поведение молодой женщины. В ходе конфликта обвиняемый нанес потерпевшей не менее трех ударов кулаком в область живота, в ночь с 8 на 9 июня женщина скончалась», — сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО на официальном сайте.

Как установили судмедэксперты, причиной смерти молодой женщины стал разрыв селезенки. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, мужчине предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего.

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В Новом Уренгое 46-летний мужчина, стремясь наказать свою 25-летнюю дочь за антиобщественное поведение, забил ее до смерти. Об этом сообщили в пресс-службе окружного следственного комитета СК РФ. «В Новом Уренгое 6 июня между 46-летним мужчиной и его 25-летней дочерью произошла ссора, причиной которой стало асоциальное поведение молодой женщины. В ходе конфликта обвиняемый нанес потерпевшей не менее трех ударов кулаком в область живота, в ночь с 8 на 9 июня женщина скончалась», — сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО на официальном сайте. Как установили судмедэксперты, причиной смерти молодой женщины стал разрыв селезенки. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, мужчине предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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