Военный эксперт Никулин предупредил о последствиях готовящейся провокации ВСУ в Херсоне

23 июня 2023 в 03:03 Размер текста - 17 +

Хлор поражает кожу и легкие, предупредил Игорь Никулин Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Подрыв бочек с хлором в Херсоне, который, возможно, готовит ВСУ, приведет к огромному количеству пострадавших в зоне поражения. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился военный эксперт, экс-член комиссии по биологическому и химическому оружию ООН Игорь Никулин. «Хлор — это первое вещество, которое было использовано в качестве химического оружия. Таковым оно и является до сих пор. Зона поражения зависит от количества хлора, несколько километров, думаю. Люди, которые в ней окажутся, безусловно, пострадают. Хлор обжигает легкие за счет образования соляной кислоты. Кожные покровы страдают. Поэтому при работе с ним необходимо носить не только противогаз, но и защитный костюм», — сказал Игорь Никулин. По его словам, Киеву важно, чтобы в результате провокации пострадало как можно больше людей. «У Украины существует навязчивая идея, чтобы обвинить русских в применении оружия массового поражения. Они обстреливали Запорожскую АЭС, Чернобыльскую АЭС в попытке доказать, что Россия применила ядерное оружие или грязную бомбу. С хлором история тоже не новая. Для них чем больше будет пострадавших, тем лучше. А то, что они своих не жалеют, это уже ясно было после подрыва дамбы Каховского водохранилища. Им совершенно наплевать, сколько мирных граждан от этого пострадает», — подчеркнул эксперт. Ранее активист подпольной организации «Русский Херсон» в беседе с РИА Новости сообщил о подготовке провокации. По его данным, для этого в район автовокзала привезли бочки с хлором и заминировали их. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подрыв бочек с хлором в Херсоне, который, возможно, готовит ВСУ, приведет к огромному количеству пострадавших в зоне поражения. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился военный эксперт, экс-член комиссии по биологическому и химическому оружию ООН Игорь Никулин. «Хлор — это первое вещество, которое было использовано в качестве химического оружия. Таковым оно и является до сих пор. Зона поражения зависит от количества хлора, несколько километров, думаю. Люди, которые в ней окажутся, безусловно, пострадают. Хлор обжигает легкие за счет образования соляной кислоты. Кожные покровы страдают. Поэтому при работе с ним необходимо носить не только противогаз, но и защитный костюм», — сказал Игорь Никулин. По его словам, Киеву важно, чтобы в результате провокации пострадало как можно больше людей. «У Украины существует навязчивая идея, чтобы обвинить русских в применении оружия массового поражения. Они обстреливали Запорожскую АЭС, Чернобыльскую АЭС в попытке доказать, что Россия применила ядерное оружие или грязную бомбу. С хлором история тоже не новая. Для них чем больше будет пострадавших, тем лучше. А то, что они своих не жалеют, это уже ясно было после подрыва дамбы Каховского водохранилища. Им совершенно наплевать, сколько мирных граждан от этого пострадает», — подчеркнул эксперт. Ранее активист подпольной организации «Русский Херсон» в беседе с РИА Новости сообщил о подготовке провокации. По его данным, для этого в район автовокзала привезли бочки с хлором и заминировали их.