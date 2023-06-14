Военные из ЯНАО получат юридическую поддержку фонда «Защитники Отечества»

«Защитники Отечества» ЯНАО предоставят юридическое сопровождение военным Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Военнослужащие из ЯНАО, принимающие участие в специальной военной операции, могут обратиться в филиал фонда «Защитники Отечества» за юридическим сопровождением. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ямальского филиала Фонда.

«Если военнослужащим, принимающим участие в специальной военной операции нужна юридическая помощь, к примеру, составить иск, или представить их интересы, проконсультировать, то мы связываемся с юристами, которые, в свою очередь, оказывают бесплатную помощь в необходимом объеме. При этом, военнослужащие и члены их семей могут рассчитывать на наше индивидуальное сопровождение при решении самых тонких и деликатных вопросов», — рассказали корреспонденту агентства в пресс-службе филиала фонда «Защитники Отечества».

На сегодняшний день у «Защитников Отечества» подписано соглашение с Ассоциацией юристов ЯНАО, готовятся к подписанию документы с уполномоченным по правам человека в ЯНАО и Адвокатской палатой. Право на бесплатную юридическую помощь имеют как добровольцы, так и мобилизованные ямальцы, принимающие участие в спецоперации.

Ранее URA.RU рассказало, что 30 мая в Салехарде открылся офис регионального филиала фонда «Защитники Отечества». Специалисты фонда помогли сыну погибшего участника СВО в решении проблем с поступлением в вуз.