Пермский губернатор ждет поступлений в казну после участия в ПМЭФ

22 июня 2023 в 17:04 Размер текста - 17 +

Дмитрий Махонин уверен в эффекте от ПМЭФ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета XXVI Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2023) Участие делегации Пермского края на Петербургском международном экономическом форуме привлечет дополнительные деньги в бюджет региона. Этого ожидает губернатор Дмитрий Махонин. Об этом глава Прикамья заявил на заседании правительства края, передает корреспондент URA.RU. «На полях форума мы презентовали наши новые научные разработки и новые производственные возможности наших предприятий. Были заключены неплохие контракты, поэтому с точки зрения экономики форум себя оправдал, окупил и даст возможность развития нашим предприятиям. А отсюда дополнительные поступления в бюджет мы ожидаем видеть», — сказал Махонин. Он также отметил, что завершилось юридическое оформление привлечения частного инвестора в развитие Пермской судостроительной верфи: «Это означает, что в Перми с очень большой вероятностью появляется центр по производству электросудов». Ранее URA.RU рассказывало, что власти Прикамья подписали соглашение с АФК «Система» о развитии Пермской судоверфи.

Участие делегации Пермского края на Петербургском международном экономическом форуме привлечет дополнительные деньги в бюджет региона. Этого ожидает губернатор Дмитрий Махонин. Об этом глава Прикамья заявил на заседании правительства края, передает корреспондент URA.RU. «На полях форума мы презентовали наши новые научные разработки и новые производственные возможности наших предприятий. Были заключены неплохие контракты, поэтому с точки зрения экономики форум себя оправдал, окупил и даст возможность развития нашим предприятиям. А отсюда дополнительные поступления в бюджет мы ожидаем видеть», — сказал Махонин. Он также отметил, что завершилось юридическое оформление привлечения частного инвестора в развитие Пермской судостроительной верфи: «Это означает, что в Перми с очень большой вероятностью появляется центр по производству электросудов». Ранее URA.RU рассказывало, что власти Прикамья подписали соглашение с АФК «Система» о развитии Пермской судоверфи.