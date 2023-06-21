21 июня 2023

Пермский губернатор ждет поступлений в казну после участия в ПМЭФ

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Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Екатеринбург, махонин дмитрий
Дмитрий Махонин уверен в эффекте от ПМЭФ Фото:
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XXVI Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2023)

Участие делегации Пермского края на Петербургском международном экономическом форуме привлечет дополнительные деньги в бюджет региона. Этого ожидает губернатор Дмитрий Махонин. Об этом глава Прикамья заявил на заседании правительства края, передает корреспондент URA.RU.

«На полях форума мы презентовали наши новые научные разработки и новые производственные возможности наших предприятий. Были заключены неплохие контракты, поэтому с точки зрения экономики форум себя оправдал, окупил и даст возможность развития нашим предприятиям. А отсюда дополнительные поступления в бюджет мы ожидаем видеть», — сказал Махонин.

Он также отметил, что завершилось юридическое оформление привлечения частного инвестора в развитие Пермской судостроительной верфи: «Это означает, что в Перми с очень большой вероятностью появляется центр по производству электросудов». Ранее URA.RU рассказывало, что власти Прикамья подписали соглашение с АФК «Система» о развитии Пермской судоверфи.

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Участие делегации Пермского края на Петербургском международном экономическом форуме привлечет дополнительные деньги в бюджет региона. Этого ожидает губернатор Дмитрий Махонин. Об этом глава Прикамья заявил на заседании правительства края, передает корреспондент URA.RU. «На полях форума мы презентовали наши новые научные разработки и новые производственные возможности наших предприятий. Были заключены неплохие контракты, поэтому с точки зрения экономики форум себя оправдал, окупил и даст возможность развития нашим предприятиям. А отсюда дополнительные поступления в бюджет мы ожидаем видеть», — сказал Махонин. Он также отметил, что завершилось юридическое оформление привлечения частного инвестора в развитие Пермской судостроительной верфи: «Это означает, что в Перми с очень большой вероятностью появляется центр по производству электросудов». Ранее URA.RU рассказывало, что власти Прикамья подписали соглашение с АФК «Система» о развитии Пермской судоверфи.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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