В Екатеринбурге многодетная вдова помогает беженцам и солдатам на СВО

22 июня 2023 в 20:55 Размер текста - 17 +

Мать с пятью детьми помогают беженцам и солдатам на спецоперации Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Екатеринбурге вдова Валентина Круглова ведет волонтерскую деятельность совместно со своими пятью детьми, помогая беженцам из ДНР и солдатам на спецоперации. Историю об этом Валентина рассказала в беседе с корреспондентом URA.RU. Деятельность волонтера Валентина Круглова начала с 2014 года, когда первые беженцы из ДНР стали приезжать в Екатеринбург. У женщины тогда уже была трехлетняя дочь Варвара и еще двое старших детей. Заниматься благотворительной деятельностью Валентине предложили в храме, где работал юристом ее муж Игорь. «Обе мои старшие девочки учились в школе, а я с самой младшей ездила в храм помогать беженцам. Позже, забеременев четвертым ребенком, а еще через год пятым, я начала вести волонтерскую деятельность онлайн», — сказала собеседница агентства. После начала СВО Валентина и ее муж начали шить вещи, открывать денежные сборы и приобретать то, что нужно солдатам на фронте. Однако полгода назад Игорь Круглов умер: оторвался тромб. Это случилось незадолго до дня рождения Валентины. «Умер прямо при детях. В свой день рождения получила свидетельство о смерти мужа. Он был шикарным человеком, оказывал бесплатную юридическую помощь всем, кто его просил. Игорь мог заработать кучу денег, но старался всегда помогать бесплатно», — рассказала Валентина. «К нам каждый день обращаются за помощью беженцы. Мы ведем книгу учета, в которой написаны истории жизни всех тех, кто нуждался в нашей поддержке. Никогда не понимала вопросов по типу: „Сколько ты зарабатываешь“. Тяжело донести до людей, что это бесплатно», — сетует мать пятерых детей. Новость по теме Свердловская мать 13 детей помогает участникам спецоперации В настоящее время женщина и ее дети оказывают помощь солдатам в зоне спецоперации. Одна из дочерей Валентины накопила деньги за счет хороших оценок в школе и купила гитару для бойцов на фронте. Родители других школьников также присоединились к волонтерской деятельности семьи Кругловых. «Дети помогают мне, так как через них это все прошло. Я уверена, что мы продолжим помогать солдатам до самого конца боевых действий», — говорит Валентина. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Екатеринбурге вдова Валентина Круглова ведет волонтерскую деятельность совместно со своими пятью детьми, помогая беженцам из ДНР и солдатам на спецоперации. Историю об этом Валентина рассказала в беседе с корреспондентом URA.RU. Деятельность волонтера Валентина Круглова начала с 2014 года, когда первые беженцы из ДНР стали приезжать в Екатеринбург. У женщины тогда уже была трехлетняя дочь Варвара и еще двое старших детей. Заниматься благотворительной деятельностью Валентине предложили в храме, где работал юристом ее муж Игорь. «Обе мои старшие девочки учились в школе, а я с самой младшей ездила в храм помогать беженцам. Позже, забеременев четвертым ребенком, а еще через год пятым, я начала вести волонтерскую деятельность онлайн», — сказала собеседница агентства. После начала СВО Валентина и ее муж начали шить вещи, открывать денежные сборы и приобретать то, что нужно солдатам на фронте. Однако полгода назад Игорь Круглов умер: оторвался тромб. Это случилось незадолго до дня рождения Валентины. «Умер прямо при детях. В свой день рождения получила свидетельство о смерти мужа. Он был шикарным человеком, оказывал бесплатную юридическую помощь всем, кто его просил. Игорь мог заработать кучу денег, но старался всегда помогать бесплатно», — рассказала Валентина. «К нам каждый день обращаются за помощью беженцы. Мы ведем книгу учета, в которой написаны истории жизни всех тех, кто нуждался в нашей поддержке. Никогда не понимала вопросов по типу: „Сколько ты зарабатываешь“. Тяжело донести до людей, что это бесплатно», — сетует мать пятерых детей. В настоящее время женщина и ее дети оказывают помощь солдатам в зоне спецоперации. Одна из дочерей Валентины накопила деньги за счет хороших оценок в школе и купила гитару для бойцов на фронте. Родители других школьников также присоединились к волонтерской деятельности семьи Кругловых. «Дети помогают мне, так как через них это все прошло. Я уверена, что мы продолжим помогать солдатам до самого конца боевых действий», — говорит Валентина.