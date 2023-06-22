Полковник Литовкин назвал три главных достоинства «супероружия» Путина

Полковник Литовкин: у ракет ядерного комплекса «Сармат» непредсказуемая траектория полета
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Учения зенитно-ракетной бригады. Республика Хакасия, Абакан , военная техника, зрк, зенитно-ракетный комплекс, ЗРК с-400
Ракеты ядерного комплекса «Сармат» могут пролететь 15-16 тысяч километров, заявил Виктор Литовкин Фото:

Ракеты российского ядерного комплекса «Сармат» могут нести до цели более десяти боеголовок. Об этом сообщил военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин. Ракета может пролететь около 16 тысяч километров.

«Это тяжелые ракеты, которые весят 210 тонн и могут нести к цели более десяти боеголовок. Даже говорят о 15-16 боеголовках индивидуального наведения. То есть выстреливают ракету „Сармат“ из шахты <…>, на каком-то участке траектории отделяется от нее головная часть с боеголовками, и они по одной отходят от основы и летят к цели», — назвал Литовкин первое превосходство комплекса «Сармат» в беседе с Пятым каналом. Он отметил, что у каждой боеголовки свой адрес цели.

Второе достоинство — большая дальность полета. Ракета может лететь 15-16 тысяч километров. «Практически „Сармат“ может лететь к цели как через Северный полюс, так и через Южный», — отметил эксперт.

Третье свойство, дающее «Сармату» превосходство над импортным вооружением, — непредсказуемый путь полета всех боеголовок. В воздухе может поменяться курс по крену и тангажу, однако они все равно уничтожат цель.

Литовкин отметил, что учебных и боевых пусков у ракет еще не было. «„Сармат“ еще не принят на вооружение, но в ближайшее время он будет поставлен на боевое дежурство», — заявил он.

Ранее японская газета Shukan Gendai сообщила, что НАТО считает «Сармат» «зверски разрушительным». После проведения испытаний ракеты «Сармат РС-28» в США назвали ее «Сатаной-2», потому что ракеты способны уничтожить цель в любой точке мира.

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Ракеты российского ядерного комплекса «Сармат» могут нести до цели более десяти боеголовок. Об этом сообщил военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин. Ракета может пролететь около 16 тысяч километров. «Это тяжелые ракеты, которые весят 210 тонн и могут нести к цели более десяти боеголовок. Даже говорят о 15-16 боеголовках индивидуального наведения. То есть выстреливают ракету „Сармат“ из шахты <…>, на каком-то участке траектории отделяется от нее головная часть с боеголовками, и они по одной отходят от основы и летят к цели», — назвал Литовкин первое превосходство комплекса «Сармат» в беседе с Пятым каналом. Он отметил, что у каждой боеголовки свой адрес цели. Второе достоинство — большая дальность полета. Ракета может лететь 15-16 тысяч километров. «Практически „Сармат“ может лететь к цели как через Северный полюс, так и через Южный», — отметил эксперт. Третье свойство, дающее «Сармату» превосходство над импортным вооружением, — непредсказуемый путь полета всех боеголовок. В воздухе может поменяться курс по крену и тангажу, однако они все равно уничтожат цель. Литовкин отметил, что учебных и боевых пусков у ракет еще не было. «„Сармат“ еще не принят на вооружение, но в ближайшее время он будет поставлен на боевое дежурство», — заявил он. Ранее японская газета Shukan Gendai сообщила, что НАТО считает «Сармат» «зверски разрушительным». После проведения испытаний ракеты «Сармат РС-28» в США назвали ее «Сатаной-2», потому что ракеты способны уничтожить цель в любой точке мира.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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