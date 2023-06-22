Полковник Литовкин назвал три главных достоинства «супероружия» Путина

Полковник Литовкин: у ракет ядерного комплекса «Сармат» непредсказуемая траектория полета

22 июня 2023 в 18:37 Размер текста - 17 +

Ракеты ядерного комплекса «Сармат» могут пролететь 15-16 тысяч километров, заявил Виктор Литовкин Фото: Анна Майорова © URA.RU Ракеты российского ядерного комплекса «Сармат» могут нести до цели более десяти боеголовок. Об этом сообщил военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин. Ракета может пролететь около 16 тысяч километров. «Это тяжелые ракеты, которые весят 210 тонн и могут нести к цели более десяти боеголовок. Даже говорят о 15-16 боеголовках индивидуального наведения. То есть выстреливают ракету „Сармат“ из шахты <…>, на каком-то участке траектории отделяется от нее головная часть с боеголовками, и они по одной отходят от основы и летят к цели», — назвал Литовкин первое превосходство комплекса «Сармат» в беседе с Пятым каналом. Он отметил, что у каждой боеголовки свой адрес цели. Второе достоинство — большая дальность полета. Ракета может лететь 15-16 тысяч километров. «Практически „Сармат“ может лететь к цели как через Северный полюс, так и через Южный», — отметил эксперт. Третье свойство, дающее «Сармату» превосходство над импортным вооружением, — непредсказуемый путь полета всех боеголовок. В воздухе может поменяться курс по крену и тангажу, однако они все равно уничтожат цель. Литовкин отметил, что учебных и боевых пусков у ракет еще не было. «„Сармат“ еще не принят на вооружение, но в ближайшее время он будет поставлен на боевое дежурство», — заявил он. Ранее японская газета Shukan Gendai сообщила, что НАТО считает «Сармат» «зверски разрушительным». После проведения испытаний ракеты «Сармат РС-28» в США назвали ее «Сатаной-2», потому что ракеты способны уничтожить цель в любой точке мира. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Ракеты российского ядерного комплекса «Сармат» могут нести до цели более десяти боеголовок. Об этом сообщил военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин. Ракета может пролететь около 16 тысяч километров. «Это тяжелые ракеты, которые весят 210 тонн и могут нести к цели более десяти боеголовок. Даже говорят о 15-16 боеголовках индивидуального наведения. То есть выстреливают ракету „Сармат“ из шахты <…>, на каком-то участке траектории отделяется от нее головная часть с боеголовками, и они по одной отходят от основы и летят к цели», — назвал Литовкин первое превосходство комплекса «Сармат» в беседе с Пятым каналом. Он отметил, что у каждой боеголовки свой адрес цели. Второе достоинство — большая дальность полета. Ракета может лететь 15-16 тысяч километров. «Практически „Сармат“ может лететь к цели как через Северный полюс, так и через Южный», — отметил эксперт. Третье свойство, дающее «Сармату» превосходство над импортным вооружением, — непредсказуемый путь полета всех боеголовок. В воздухе может поменяться курс по крену и тангажу, однако они все равно уничтожат цель. Литовкин отметил, что учебных и боевых пусков у ракет еще не было. «„Сармат“ еще не принят на вооружение, но в ближайшее время он будет поставлен на боевое дежурство», — заявил он. Ранее японская газета Shukan Gendai сообщила, что НАТО считает «Сармат» «зверски разрушительным». После проведения испытаний ракеты «Сармат РС-28» в США назвали ее «Сатаной-2», потому что ракеты способны уничтожить цель в любой точке мира.