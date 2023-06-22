Какое имущество не могут забрать за долги

Юрист Палюлин предупредил должников о возможности лишиться ковров и драгоценностей за долги

23 июня 2023 в 05:07 Размер текста - 17 +

За долги не смогут забрать продукты, если они не дороже прожиточного минимума, сказал Антон Палюлин Фото: Вадим Ахметов © URA.RU За долги не смогут забрать единственное жилье, если оно не в ипотеке, еду и одежду, а с компьютером и коврами придется попращаться. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил управляющий партнер юридического бюро «Палюлин и партнеры», судебный эксперт Антон Палюлин. «Взыскание не обращается на единственно пригодное для проживания помещение и земельный участок под ним. Исключение составляет единственное жилье, обремененное ипотекой: банк заберет квартиру или дом при просрочке оплаты», — сказал Антон Палюлин. Новость по теме Экономист назвала неочевидные налоги, о которых россияне могут не знать По его словам, в особую группу можно выделить тех россиян, чьи долги меньше, чем стоимость их жилья. Например, пятикомнатная квартира должника может быть выставлена на торги для покрытия долга в миллион рублей. Разница будет возвращена должнику. «Необходимость реализации единственного жилья разрешается в суде», — отметил юрист. Также в список «неприкосновенных» попадают личные вещи, продукты и одежда. Но если эти вещи дорогие, то из-за долгов с ними придется попрощаться. Что не могут забрать за долги: Предметы обихода и быта, вещи личного пользования: белье, обувь, одежду. Исключение составляют предметы роскоши: драгоценности, ковры, дизайнерские аксессуары.

Инструменты для работы должника стоимостью до 10 000 рублей. Молоток и плоскогубцы у плотника не заберут, а компьютер у программиста могут.

Домашние животные и скот для личных подсобных нужд и постройки для них, семена для посева.

Продукты питания и деньги для должника и его иждивенцев на сумму до величины прожиточного минимума по России (14 375 рублей на душу населения, 15 669 рублей для трудоспособного населения, 12 363 для пенсионеров, 13 944 для детей — прим. ред.).

Топливо для приготовления пищи и обогрева.

Средство транспорта, необходимое инвалиду.

Призы, награды, памятные знаки, которыми был награжден должник.

За долги не смогут забрать единственное жилье, если оно не в ипотеке, еду и одежду, а с компьютером и коврами придется попращаться. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил управляющий партнер юридического бюро «Палюлин и партнеры», судебный эксперт Антон Палюлин. «Взыскание не обращается на единственно пригодное для проживания помещение и земельный участок под ним. Исключение составляет единственное жилье, обремененное ипотекой: банк заберет квартиру или дом при просрочке оплаты», — сказал Антон Палюлин. По его словам, в особую группу можно выделить тех россиян, чьи долги меньше, чем стоимость их жилья. Например, пятикомнатная квартира должника может быть выставлена на торги для покрытия долга в миллион рублей. Разница будет возвращена должнику. «Необходимость реализации единственного жилья разрешается в суде», — отметил юрист. Также в список «неприкосновенных» попадают личные вещи, продукты и одежда. Но если эти вещи дорогие, то из-за долгов с ними придется попрощаться. Что не могут забрать за долги: