Какое имущество не могут забрать за долги

За долги не смогут забрать единственное жилье, если оно не в ипотеке, еду и одежду, а с компьютером и коврами придется попращаться. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил управляющий партнер юридического бюро «Палюлин и партнеры», судебный эксперт Антон Палюлин.
«Взыскание не обращается на единственно пригодное для проживания помещение и земельный участок под ним. Исключение составляет единственное жилье, обремененное ипотекой: банк заберет квартиру или дом при просрочке оплаты», — сказал Антон Палюлин.
По его словам, в особую группу можно выделить тех россиян, чьи долги меньше, чем стоимость их жилья. Например, пятикомнатная квартира должника может быть выставлена на торги для покрытия долга в миллион рублей. Разница будет возвращена должнику. «Необходимость реализации единственного жилья разрешается в суде», — отметил юрист.
Также в список «неприкосновенных» попадают личные вещи, продукты и одежда. Но если эти вещи дорогие, то из-за долгов с ними придется попрощаться.
Что не могут забрать за долги:
- Предметы обихода и быта, вещи личного пользования: белье, обувь, одежду. Исключение составляют предметы роскоши: драгоценности, ковры, дизайнерские аксессуары.
- Инструменты для работы должника стоимостью до 10 000 рублей. Молоток и плоскогубцы у плотника не заберут, а компьютер у программиста могут.
- Домашние животные и скот для личных подсобных нужд и постройки для них, семена для посева.
- Продукты питания и деньги для должника и его иждивенцев на сумму до величины прожиточного минимума по России (14 375 рублей на душу населения, 15 669 рублей для трудоспособного населения, 12 363 для пенсионеров, 13 944 для детей — прим. ред.).
- Топливо для приготовления пищи и обогрева.
- Средство транспорта, необходимое инвалиду.
- Призы, награды, памятные знаки, которыми был награжден должник.
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