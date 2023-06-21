Бизнесмены Сургута подарили добровольцам СВО усиленную экипировку

Предприниматели из Сургута (ХМАО) подарили землякам-добровольцам, отправляющимся в зону проведения специальной военной операции, усиленные тактические шлемы. Об этом URA.RU сообщил источник из бизнес-сообщества города.
«В Сургуте добровольцам, подписавшим контракт с Министерством обороны, предприниматели подарили дополнительную экипировку. В подарок входят тактический шлем с высоким уровнем защиты и армейская аптечка», — сообщил источник.
В администрации города подтвердили информацию о подарке добровольцам. При этом отметили, что не только шлемы и аптечки достанутся бойцам. «Военнослужащих также обеспечивают рюкзаком со снаряжением и обмундированием, а по заявкам командиров частей — дополнительным тактическим оборудованием (тепловизорами, дронами, устройствами связи и так далее)», — добавили в мэрии.
Ранее URA.RU сообщало, что нефтяники из ХМАО массово закупают вещи для мобилизованных. Обеспечивать бойцов взялась «Варьеганская нефтяная буровая компания» (ООО «ВНБК») из Радужного.
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