Бывший отель семьи челябинского экс-губернатора Дубровского выставили на продажу

23 июня 2023 в 03:58 Размер текста - 17 +

Борис Дубровский продал отель в два раза дешевле первоначальной цены Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Имущественный комплекс отеля «Золотая юрта» (Башкирия), принадлежавший семье экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского, вновь выставлен на продажу за сумму более 136 млн рублей. Соответствующая информация размещена на сайте объявлений. «Предлагаю к продаже отель „Золотая Юрта“. Это современный четырехэтажный гостиничный комплекс, 36 комфортабельных номеров от эконом-класса до аппартаментов, оборудованных по европейским стандартам», — говорится на сайте объявлений «Авито». Автор объявления уточняет, что комплекс включает гостиницу, ресторан «Аргамак» и административно-хозяйственное здание, которые расположены в 10 минутах езды от Магнитогорска и в 25 минутах от горнолыжного комплекса «Банное». Объекты можно приобрести отдельно. Ранее комплекс был выставлен на торги 41,4 млн рублей в рамках банкротства ПО «Монтажник», принадлежащего семье экс-губернатора, однако за эту сумму покупателей на него не нашлось. В итоге он был продан за 22,8 млн рублей бизнесмену из Ростовской области Акраму Каюмову. Сейчас объекты выставлены на продажу по цене 50 тысяч рублей за квадратный метр, что суммарно превышает 136,5 млн рублей. Гостиничный комплекс ранее принадлежал семье экс-губернатора Бориса Дубровского Скрин сайта «Авито»

Имущественный комплекс отеля «Золотая юрта» (Башкирия), принадлежавший семье экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского, вновь выставлен на продажу за сумму более 136 млн рублей. Соответствующая информация размещена на сайте объявлений. «Предлагаю к продаже отель „Золотая Юрта“. Это современный четырехэтажный гостиничный комплекс, 36 комфортабельных номеров от эконом-класса до аппартаментов, оборудованных по европейским стандартам», — говорится на сайте объявлений «Авито». Автор объявления уточняет, что комплекс включает гостиницу, ресторан «Аргамак» и административно-хозяйственное здание, которые расположены в 10 минутах езды от Магнитогорска и в 25 минутах от горнолыжного комплекса «Банное». Объекты можно приобрести отдельно. Ранее комплекс был выставлен на торги 41,4 млн рублей в рамках банкротства ПО «Монтажник», принадлежащего семье экс-губернатора, однако за эту сумму покупателей на него не нашлось. В итоге он был продан за 22,8 млн рублей бизнесмену из Ростовской области Акраму Каюмову. Сейчас объекты выставлены на продажу по цене 50 тысяч рублей за квадратный метр, что суммарно превышает 136,5 млн рублей.