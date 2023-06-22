Нидерланды договорились о пулеметах для Украины с бельгийской компанией 23 июня 2023 в 01:22 Размер текста - 17 + Бельгия поставит Украине пулеметы MAG Фото: miliman/pickupimage.com новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Нидерланды заключили договор с бельгийской оружейной компанией FN Herstal на поставку пулеметов для Украины. Министры обороны Бельгии и Нидерландов подписали соглашение, по которому нидерландская сторона вложит 355 миллионов евро в бельгийскую промышленность. «В качестве первого использования этой суммы Нидерланды заключили контракт на 111 миллионов евро с бельгийской фирмой FN Herstal. Она поставит пулеметы MAG для Украины», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте минобороны Нидерландов. Ранее URA.RU сообщало о смене приоритетов западных стран в вооружении Украины. В НАТО считают о необходимости увеличения количества систем противовоздушной обороны для ВСУ. Нидерланды заключили договор с бельгийской оружейной компанией FN Herstal на поставку пулеметов для Украины. Министры обороны Бельгии и Нидерландов подписали соглашение, по которому нидерландская сторона вложит 355 миллионов евро в бельгийскую промышленность. «В качестве первого использования этой суммы Нидерланды заключили контракт на 111 миллионов евро с бельгийской фирмой FN Herstal. Она поставит пулеметы MAG для Украины», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте минобороны Нидерландов. Ранее URA.RU сообщало о смене приоритетов западных стран в вооружении Украины. В НАТО считают о необходимости увеличения количества систем противовоздушной обороны для ВСУ. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям