22 июня 2023

Нидерланды договорились о пулеметах для Украины с бельгийской компанией

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Бельгия поставит Украине пулеметы MAG Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Нидерланды заключили договор с бельгийской оружейной компанией FN Herstal на поставку пулеметов для Украины. Министры обороны Бельгии и Нидерландов подписали соглашение, по которому нидерландская сторона вложит 355 миллионов евро в бельгийскую промышленность.

«В качестве первого использования этой суммы Нидерланды заключили контракт на 111 миллионов евро с бельгийской фирмой FN Herstal. Она поставит пулеметы MAG для Украины», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте минобороны Нидерландов.

Ранее URA.RU сообщало о смене приоритетов западных стран в вооружении Украины. В НАТО считают о необходимости увеличения количества систем противовоздушной обороны для ВСУ.

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Нидерланды заключили договор с бельгийской оружейной компанией FN Herstal на поставку пулеметов для Украины. Министры обороны Бельгии и Нидерландов подписали соглашение, по которому нидерландская сторона вложит 355 миллионов евро в бельгийскую промышленность. «В качестве первого использования этой суммы Нидерланды заключили контракт на 111 миллионов евро с бельгийской фирмой FN Herstal. Она поставит пулеметы MAG для Украины», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте минобороны Нидерландов. Ранее URA.RU сообщало о смене приоритетов западных стран в вооружении Украины. В НАТО считают о необходимости увеличения количества систем противовоздушной обороны для ВСУ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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