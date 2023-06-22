Нидерланды договорились о пулеметах для Украины с бельгийской компанией

Нидерланды заключили договор с бельгийской оружейной компанией FN Herstal на поставку пулеметов для Украины. Министры обороны Бельгии и Нидерландов подписали соглашение, по которому нидерландская сторона вложит 355 миллионов евро в бельгийскую промышленность.
«В качестве первого использования этой суммы Нидерланды заключили контракт на 111 миллионов евро с бельгийской фирмой FN Herstal. Она поставит пулеметы MAG для Украины», —
Ранее URA.RU сообщало о смене приоритетов западных стран в вооружении Украины. В НАТО считают о необходимости увеличения количества систем противовоздушной обороны для ВСУ.
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