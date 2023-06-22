Экс-сотрудник Белого дома заявил о приближении ядерной войны

Экс-сотрудник Белого дома: поставки США истребителей F-16 на Украину приближают мир к ядерной войне

23 июня 2023 в 05:33 Размер текста - 17 +

Крейг Робертс: безумие США на Украине приведет к краху цивилизации Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Поставки США Украине истребителей F-16 приближают мир к ядерной войне. В этом убежден экс-сотрудник Белого дома при администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс. «Последние события приближают нас к применению ядерного оружия. F-16, которые, по словам [президента США Джо] Байдена, никогда не будут переданы Украине, теперь переданы. Более того, они даются в безрассудно безвозмездной форме. Первая партия F-16 — это самолеты, которые имеют модификации, позволяющие вооружать их ядерным оружием», — сообщил он подробности в статье, опубликованной на его сайте. Пол Крейг Робертс считает, что президент России Владимир Путин «вряд ли бы позволил затянуться надолго спецоперации на Украине, если бы не западная помощь Киеву». «Похоже, президент РФ ждет, что Запад одумается, пока не стало слишком поздно. Если это так, то это показывает успех американской пропаганды на протяжении десятилетий, ведь в настоящее время, несмотря на все доказательства, Путин верит, что Запад когда-нибудь осознает то, что делает», — написал экс-сотрудник Белого дома. Ранее в эфире британского телеканала BBC говорилось о том, что Украине нужно будет долго обучаться пилотированию американскими истребителями F-16 для завоевания господства в воздухе. Владимир Путин уверен, что истребители F-16, в случае поставок Киеву, будут уничтожены так же, как немецкие танки Leopard. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Поставки США Украине истребителей F-16 приближают мир к ядерной войне. В этом убежден экс-сотрудник Белого дома при администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс. «Последние события приближают нас к применению ядерного оружия. F-16, которые, по словам [президента США Джо] Байдена, никогда не будут переданы Украине, теперь переданы. Более того, они даются в безрассудно безвозмездной форме. Первая партия F-16 — это самолеты, которые имеют модификации, позволяющие вооружать их ядерным оружием», — сообщил он подробности в статье, опубликованной на его сайте. Пол Крейг Робертс считает, что президент России Владимир Путин «вряд ли бы позволил затянуться надолго спецоперации на Украине, если бы не западная помощь Киеву». «Похоже, президент РФ ждет, что Запад одумается, пока не стало слишком поздно. Если это так, то это показывает успех американской пропаганды на протяжении десятилетий, ведь в настоящее время, несмотря на все доказательства, Путин верит, что Запад когда-нибудь осознает то, что делает», — написал экс-сотрудник Белого дома. Ранее в эфире британского телеканала BBC говорилось о том, что Украине нужно будет долго обучаться пилотированию американскими истребителями F-16 для завоевания господства в воздухе. Владимир Путин уверен, что истребители F-16, в случае поставок Киеву, будут уничтожены так же, как немецкие танки Leopard.