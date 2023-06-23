Подполковник Марочко: ВСУ перебрасывают резервы в Купянск

Украинская армия стягивает резервы на купянское направление, заявил Андрей Марочко Фото: Министерство обороны Великобритании

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) перебрасывает оперативные резервы в город Купянск в Харьковской области. Об этом рассказал подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«В Купянск ВСУ перебрасывают оперативные резервы», — передает слова Марочко ТАСС. Он также отметил, что на северо-западном направлении в сторону Купянска наблюдается движение колонн вооруженных формирований Украины. В них входят автомобильная и бронированная техника, а также танки, которые, по данным разведки РФ, еще не участвовали в боевых действиях. Грузовые автомобили перевозят личный состав и материальное имущество, заключил Марочко.

Ранее стало известно, что диверсионно-разведывательная группа ВСУ была поражена артиллерией на купянском направлении в районе Ольшаны в Харьковской области. Также была предотвращена попытка переброски резерва украинских бойцов в районе Молчаново.