Подполковник Марочко: ВСУ перебрасывают резервы в Купянск

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Украинская армия стягивает резервы на купянское направление, заявил Андрей Марочко Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) перебрасывает оперативные резервы в город Купянск в Харьковской области. Об этом рассказал подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«В Купянск ВСУ перебрасывают оперативные резервы», — передает слова Марочко ТАСС. Он также отметил, что на северо-западном направлении в сторону Купянска наблюдается движение колонн вооруженных формирований Украины. В них входят автомобильная и бронированная техника, а также танки, которые, по данным разведки РФ, еще не участвовали в боевых действиях. Грузовые автомобили перевозят личный состав и материальное имущество, заключил Марочко.

Ранее стало известно, что диверсионно-разведывательная группа ВСУ была поражена артиллерией на купянском направлении в районе Ольшаны в Харьковской области. Также была предотвращена попытка переброски резерва украинских бойцов в районе Молчаново.

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Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) перебрасывает оперативные резервы в город Купянск в Харьковской области. Об этом рассказал подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. «В Купянск ВСУ перебрасывают оперативные резервы», — передает слова Марочко ТАСС. Он также отметил, что на северо-западном направлении в сторону Купянска наблюдается движение колонн вооруженных формирований Украины. В них входят автомобильная и бронированная техника, а также танки, которые, по данным разведки РФ, еще не участвовали в боевых действиях. Грузовые автомобили перевозят личный состав и материальное имущество, заключил Марочко. Ранее стало известно, что диверсионно-разведывательная группа ВСУ была поражена артиллерией на купянском направлении в районе Ольшаны в Харьковской области. Также была предотвращена попытка переброски резерва украинских бойцов в районе Молчаново.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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