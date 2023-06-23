Макрон выразил готовность говорить с Путиным

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Президент Франции, макрон эммануэль
Эммануэль Макрон заявил, что ответит на любой звонок от Владимира Путина Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что готов общаться с российским коллегой Владимиром Путиным, если последний выразит желание. При этом французский лидер отметил, что он не видит причин звонить самому.

«Конечно, я отвечу, если мне позвонит Путин», — передает слова Макрона телеканал France 24. Президент Франции не видит причин звонить самому, так как в настоящее время идет украинское контрнаступление. Однако если Путин свяжется с ним и предложит что-то, то он ответит, поскольку Франция всегда была посредником в различных ситуациях, добавил Макрон. Он также выразил надежду на переговоры на условиях Украины в будущем.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг информацию, распространенную в СМИ, о том, что Эммануэлю Макрону и канцлеру Германии Олафу Шольцу не предоставляют возможность для разговора с Владимиром Путиным. По словам Пескова, эта информация является фейком.

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Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что готов общаться с российским коллегой Владимиром Путиным, если последний выразит желание. При этом французский лидер отметил, что он не видит причин звонить самому. «Конечно, я отвечу, если мне позвонит Путин», — передает слова Макрона телеканал France 24. Президент Франции не видит причин звонить самому, так как в настоящее время идет украинское контрнаступление. Однако если Путин свяжется с ним и предложит что-то, то он ответит, поскольку Франция всегда была посредником в различных ситуациях, добавил Макрон. Он также выразил надежду на переговоры на условиях Украины в будущем. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг информацию, распространенную в СМИ, о том, что Эммануэлю Макрону и канцлеру Германии Олафу Шольцу не предоставляют возможность для разговора с Владимиром Путиным. По словам Пескова, эта информация является фейком.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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