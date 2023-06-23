Макрон выразил готовность говорить с Путиным

23 июня 2023 в 12:34 Размер текста - 17 +

Эммануэль Макрон заявил, что ответит на любой звонок от Владимира Путина Фото: Личная страница Эммануэля Макрона в Instagram новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что готов общаться с российским коллегой Владимиром Путиным, если последний выразит желание. При этом французский лидер отметил, что он не видит причин звонить самому. «Конечно, я отвечу, если мне позвонит Путин», — передает слова Макрона телеканал France 24. Президент Франции не видит причин звонить самому, так как в настоящее время идет украинское контрнаступление. Однако если Путин свяжется с ним и предложит что-то, то он ответит, поскольку Франция всегда была посредником в различных ситуациях, добавил Макрон. Он также выразил надежду на переговоры на условиях Украины в будущем. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг информацию, распространенную в СМИ, о том, что Эммануэлю Макрону и канцлеру Германии Олафу Шольцу не предоставляют возможность для разговора с Владимиром Путиным. По словам Пескова, эта информация является фейком.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что готов общаться с российским коллегой Владимиром Путиным, если последний выразит желание. При этом французский лидер отметил, что он не видит причин звонить самому. «Конечно, я отвечу, если мне позвонит Путин», — передает слова Макрона телеканал France 24. Президент Франции не видит причин звонить самому, так как в настоящее время идет украинское контрнаступление. Однако если Путин свяжется с ним и предложит что-то, то он ответит, поскольку Франция всегда была посредником в различных ситуациях, добавил Макрон. Он также выразил надежду на переговоры на условиях Украины в будущем. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг информацию, распространенную в СМИ, о том, что Эммануэлю Макрону и канцлеру Германии Олафу Шольцу не предоставляют возможность для разговора с Владимиром Путиным. По словам Пескова, эта информация является фейком.