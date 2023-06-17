Песков развеял фейк о том, что Шольцу и Макрону не дают поговорить с Путиным

17 июня 2023 в 16:10 Размер текста - 17 +

Дмитрий Песков высказался о возможных переговорах западных лидеров с Путиным Фото: Владимир Андреев © URA.RU Информация в СМИ о том, что французского президента Эммануэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца не соединяют с их российским коллегой Владимиром Путиным, — фейк. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Нет, это неправда. Действительно, и Шольц, и Макрон, и их представители говорили о важности поддержания диалога с Россией, в том числе на высшем уровне. Мы разделяем эту точку зрения. Пока каких-то конкретных предложений о проведении телефонных разговоров не было», — сказал он в ходе общения с журналистами. Слова пресс-секретаря президента передает корреспондент URA.RU. Ранее и Макрон, и Шольц заявляли о важности поддержания диалога с Путиным. Немецкий же канцлер говорил о желании пообщаться с российским президентом дважды за последний месяц. Однако Песков за этот период уже успел опровергнуть информацию о том, что их диалог состоится. Он предположил, что если бы это произошло, то это бы помогло Берлину «сбросить шоры», которые не позволяют ему трезво оценивать ситуацию.

Информация в СМИ о том, что французского президента Эммануэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца не соединяют с их российским коллегой Владимиром Путиным, — фейк. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Нет, это неправда. Действительно, и Шольц, и Макрон, и их представители говорили о важности поддержания диалога с Россией, в том числе на высшем уровне. Мы разделяем эту точку зрения. Пока каких-то конкретных предложений о проведении телефонных разговоров не было», — сказал он в ходе общения с журналистами. Слова пресс-секретаря президента передает корреспондент URA.RU. Ранее и Макрон, и Шольц заявляли о важности поддержания диалога с Путиным. Немецкий же канцлер говорил о желании пообщаться с российским президентом дважды за последний месяц. Однако Песков за этот период уже успел опровергнуть информацию о том, что их диалог состоится. Он предположил, что если бы это произошло, то это бы помогло Берлину «сбросить шоры», которые не позволяют ему трезво оценивать ситуацию.