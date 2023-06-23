Захарова объяснила, как новый пакет санкций повлияет на промышленность РФ

Захарова: новый пакет санкций против РФ приведет к росту российского автопрома
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ПМЭФ-2021, первый день. Захарова, Симонян, Жаров. Санкт-Петербург, захарова мария
Санкции ЕС помогут развитию российского автопрома, заявила Мария Захарова Фото:
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Новый пакет санкций против России приведет к росту российского автопрома с использованием китайских комплектующих. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Новый пакет антироссийских санкций приведет к неминуемому росту российского автопрома, в том числе с использованием китайских комплектующих», — написала Захарова в своем telegram-канале. Такими словами она отреагировала на пункт в новом пакете ограничений о расширении запрета на экспорт в Россию автомобилей класса люкс и всех электро- и гибридных автомобилей, включая подержанные. Это вызывает вопросы о соответствии этого решения с посылом Запада о нанесении «стратегического поражения России и сдерживании Китая», заключила Захарова.

Ранее стало известно, что начал действовать 11-й пакет санкций против России. Западные страны не собираются останавливаться и продолжат оказывать экономическое давление на Россию. Цель новых мер — усиление существующих санкций Евросоюза и предотвращение их обхода.

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Новый пакет санкций против России приведет к росту российского автопрома с использованием китайских комплектующих. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Новый пакет антироссийских санкций приведет к неминуемому росту российского автопрома, в том числе с использованием китайских комплектующих», — написала Захарова в своем telegram-канале. Такими словами она отреагировала на пункт в новом пакете ограничений о расширении запрета на экспорт в Россию автомобилей класса люкс и всех электро- и гибридных автомобилей, включая подержанные. Это вызывает вопросы о соответствии этого решения с посылом Запада о нанесении «стратегического поражения России и сдерживании Китая», заключила Захарова. Ранее стало известно, что начал действовать 11-й пакет санкций против России. Западные страны не собираются останавливаться и продолжат оказывать экономическое давление на Россию. Цель новых мер — усиление существующих санкций Евросоюза и предотвращение их обхода.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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