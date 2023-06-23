Business Insider: новая тактика ВКС России заставляет Киев паниковать

23 июня 2023 в 15:36 Размер текста - 17 +

Российские вертолеты Ка-52 хорошо показывают себя в боях с украинскими бойцами Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Новая тактика российских воздушно-космических сил (ВКС) в воздухе все больше пугает Киев. Об этом сообщил обозреватель Райан Пикрелл. «Высокопоставленные украинские военные чиновники выразили обеспокоенность по поводу „превосходства России в авиации и артиллерии“ во время операций по контрнаступлению», — заявил Пикрелл в статье Business Insider . Он отметил, что контрнаступление сопровождается «ожесточенными боями». Ударные вертолеты Ка-52 достойно показывают себя в боях с ВСУ. По словам Пикрелла, украинские бойцы выходят за пределы работы своих систем ПВО, что позволяет «Аллигаторам» свободно уничтожать ВСУ из 30-миллиметровой пушки или противотанковыми ракетами. Исследователь России из Института изучения войны Райли Бейли заявил, что воздушная угроза показывает «пробел» в том, как украинские военные поставили «зонтик противовоздушной обороны». «Они (ВСУ — прим. URA.RU) не были готовы к тому, чтобы этот зонт ПВО прикрывал линию фронта так широко», — сказал Бейли. Ранее стало известно, что Россия продолжает уничтожать военную инфраструктуру на Украине, поэтому вынуждает украинское ПВО разрываться между двумя задачами. Это поддержка фронтовых операций и защита критически важной инфраструктуры, уточняет «Подмосковье сегодня». Ранее стало известно, что ВКС России с помощью истребителей остановили атаку ВСУ в районе населенного пункта Торское и серебрянского лесничества. Уточняется, что по украинским боевикам был нанесен авиаудар. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Новая тактика российских воздушно-космических сил (ВКС) в воздухе все больше пугает Киев. Об этом сообщил обозреватель Райан Пикрелл. «Высокопоставленные украинские военные чиновники выразили обеспокоенность по поводу „превосходства России в авиации и артиллерии“ во время операций по контрнаступлению», — заявил Пикрелл в статье Business Insider. Он отметил, что контрнаступление сопровождается «ожесточенными боями». Ударные вертолеты Ка-52 достойно показывают себя в боях с ВСУ. По словам Пикрелла, украинские бойцы выходят за пределы работы своих систем ПВО, что позволяет «Аллигаторам» свободно уничтожать ВСУ из 30-миллиметровой пушки или противотанковыми ракетами. Исследователь России из Института изучения войны Райли Бейли заявил, что воздушная угроза показывает «пробел» в том, как украинские военные поставили «зонтик противовоздушной обороны». «Они (ВСУ — прим. URA.RU) не были готовы к тому, чтобы этот зонт ПВО прикрывал линию фронта так широко», — сказал Бейли. Ранее стало известно, что Россия продолжает уничтожать военную инфраструктуру на Украине, поэтому вынуждает украинское ПВО разрываться между двумя задачами. Это поддержка фронтовых операций и защита критически важной инфраструктуры, уточняет «Подмосковье сегодня». Ранее стало известно, что ВКС России с помощью истребителей остановили атаку ВСУ в районе населенного пункта Торское и серебрянского лесничества. Уточняется, что по украинским боевикам был нанесен авиаудар.