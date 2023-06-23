Business Insider: новая тактика ВКС России заставляет Киев паниковать

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Международный военно-технический форум «Армия-2022». Екатеринбург, дым, вертолет, милитари, армия, оружие, ми-8, огонь, выстрел, милитаризация, бой, z войска
Российские вертолеты Ка-52 хорошо показывают себя в боях с украинскими бойцами Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Новая тактика российских воздушно-космических сил (ВКС) в воздухе все больше пугает Киев. Об этом сообщил обозреватель Райан Пикрелл.

«Высокопоставленные украинские военные чиновники выразили обеспокоенность по поводу „превосходства России в авиации и артиллерии“ во время операций по контрнаступлению», — заявил Пикрелл в статье Business Insider. Он отметил, что контрнаступление сопровождается «ожесточенными боями».

Ударные вертолеты Ка-52 достойно показывают себя в боях с ВСУ. По словам Пикрелла, украинские бойцы выходят за пределы работы своих систем ПВО, что позволяет «Аллигаторам» свободно уничтожать ВСУ из 30-миллиметровой пушки или противотанковыми ракетами.

Исследователь России из Института изучения войны Райли Бейли заявил, что воздушная угроза показывает «пробел» в том, как украинские военные поставили «зонтик противовоздушной обороны». «Они (ВСУ — прим. URA.RU) не были готовы к тому, чтобы этот зонт ПВО прикрывал линию фронта так широко», — сказал Бейли.

Ранее стало известно, что Россия продолжает уничтожать военную инфраструктуру на Украине, поэтому вынуждает украинское ПВО разрываться между двумя задачами. Это поддержка фронтовых операций и защита критически важной инфраструктуры, уточняет «Подмосковье сегодня». Ранее стало известно, что ВКС России с помощью истребителей остановили атаку ВСУ в районе населенного пункта Торское и серебрянского лесничества. Уточняется, что по украинским боевикам был нанесен авиаудар.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подписывайтесь на URA.RU в YouTube! Мы следим за новостями в России и мире и рассказываем их в удобном формате.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Новая тактика российских воздушно-космических сил (ВКС) в воздухе все больше пугает Киев. Об этом сообщил обозреватель Райан Пикрелл. «Высокопоставленные украинские военные чиновники выразили обеспокоенность по поводу „превосходства России в авиации и артиллерии“ во время операций по контрнаступлению», — заявил Пикрелл в статье Business Insider. Он отметил, что контрнаступление сопровождается «ожесточенными боями». Ударные вертолеты Ка-52 достойно показывают себя в боях с ВСУ. По словам Пикрелла, украинские бойцы выходят за пределы работы своих систем ПВО, что позволяет «Аллигаторам» свободно уничтожать ВСУ из 30-миллиметровой пушки или противотанковыми ракетами. Исследователь России из Института изучения войны Райли Бейли заявил, что воздушная угроза показывает «пробел» в том, как украинские военные поставили «зонтик противовоздушной обороны». «Они (ВСУ — прим. URA.RU) не были готовы к тому, чтобы этот зонт ПВО прикрывал линию фронта так широко», — сказал Бейли. Ранее стало известно, что Россия продолжает уничтожать военную инфраструктуру на Украине, поэтому вынуждает украинское ПВО разрываться между двумя задачами. Это поддержка фронтовых операций и защита критически важной инфраструктуры, уточняет «Подмосковье сегодня». Ранее стало известно, что ВКС России с помощью истребителей остановили атаку ВСУ в районе населенного пункта Торское и серебрянского лесничества. Уточняется, что по украинским боевикам был нанесен авиаудар.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...