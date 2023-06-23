Подоляк обвинил в провале контрнаступления ВСУ западных партнеров

Подоляк: пока Запад медлил с поставками оружия, Россия успела выстроить оборону
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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, Михаил Подоляк
Михаил Подоляк заявил, что не нужно ждать быстрых действий от ВСУ в контрнаступлении Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Из-за долгой поставки западной техники на Украину бойцы ВСУ терпят поражение в контрнаступлении. Об этом сообщил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

«Время, потраченное на то, чтобы убедить наших партнеров предоставить необходимое вооружение, нашло свое отражение в специфических российских укреплениях, построенных в этот период, глубоко вырытой линии обороны и системе минных полей. Сегодня для того, чтобы сломать российский фронт, требуется разумный и взвешенный подход», — написал Подоляк в своем twitter-аккаунте.

Он также призвал не ждать быстрых результатов от ВСУ. По его словам, контрнаступление это не новый сезон шоу Netflix. «Не нужно ждать действий и покупать попкорн», — заявил он.

Ранее Подоляк заявил, что единственный путь к завершению конфликта с Россией считается максимальное усиление военного потенциала Украины и «возвращение территорий». «Единственный путь решения украинского конфликта предусматривает максимальное усиление военного потенциала Украины, экономическую и политическую изоляцию России», — сообщил он.

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Из-за долгой поставки западной техники на Украину бойцы ВСУ терпят поражение в контрнаступлении. Об этом сообщил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. «Время, потраченное на то, чтобы убедить наших партнеров предоставить необходимое вооружение, нашло свое отражение в специфических российских укреплениях, построенных в этот период, глубоко вырытой линии обороны и системе минных полей. Сегодня для того, чтобы сломать российский фронт, требуется разумный и взвешенный подход», — написал Подоляк в своем twitter-аккаунте. Он также призвал не ждать быстрых результатов от ВСУ. По его словам, контрнаступление это не новый сезон шоу Netflix. «Не нужно ждать действий и покупать попкорн», — заявил он. Ранее Подоляк заявил, что единственный путь к завершению конфликта с Россией считается максимальное усиление военного потенциала Украины и «возвращение территорий». «Единственный путь решения украинского конфликта предусматривает максимальное усиление военного потенциала Украины, экономическую и политическую изоляцию России», — сообщил он.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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