Подоляк обвинил в провале контрнаступления ВСУ западных партнеров

Из-за долгой поставки западной техники на Украину бойцы ВСУ терпят поражение в контрнаступлении. Об этом сообщил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.
«Время, потраченное на то, чтобы убедить наших партнеров предоставить необходимое вооружение, нашло свое отражение в специфических российских укреплениях, построенных в этот период, глубоко вырытой линии обороны и системе минных полей. Сегодня для того, чтобы сломать российский фронт, требуется разумный и взвешенный подход», — написал Подоляк в своем twitter-аккаунте.
Он также призвал не ждать быстрых результатов от ВСУ. По его словам, контрнаступление это не новый сезон шоу Netflix. «Не нужно ждать действий и покупать попкорн», — заявил он.
Ранее Подоляк заявил, что единственный путь к завершению конфликта с Россией считается максимальное усиление военного потенциала Украины и «возвращение территорий». «Единственный путь решения украинского конфликта предусматривает максимальное усиление военного потенциала Украины, экономическую и политическую изоляцию России», — сообщил он.
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