Подоляк обвинил в провале контрнаступления ВСУ западных партнеров

Подоляк: пока Запад медлил с поставками оружия, Россия успела выстроить оборону

23 июня 2023 в 15:50 Размер текста - 17 +

Михаил Подоляк заявил, что не нужно ждать быстрых действий от ВСУ в контрнаступлении Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Из-за долгой поставки западной техники на Украину бойцы ВСУ терпят поражение в контрнаступлении. Об этом сообщил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. «Время, потраченное на то, чтобы убедить наших партнеров предоставить необходимое вооружение, нашло свое отражение в специфических российских укреплениях, построенных в этот период, глубоко вырытой линии обороны и системе минных полей. Сегодня для того, чтобы сломать российский фронт, требуется разумный и взвешенный подход», — написал Подоляк в своем twitter-аккаунте. Он также призвал не ждать быстрых результатов от ВСУ. По его словам, контрнаступление это не новый сезон шоу Netflix. «Не нужно ждать действий и покупать попкорн», — заявил он. Ранее Подоляк заявил, что единственный путь к завершению конфликта с Россией считается максимальное усиление военного потенциала Украины и «возвращение территорий». «Единственный путь решения украинского конфликта предусматривает максимальное усиление военного потенциала Украины, экономическую и политическую изоляцию России», — сообщил он.

Из-за долгой поставки западной техники на Украину бойцы ВСУ терпят поражение в контрнаступлении. Об этом сообщил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. «Время, потраченное на то, чтобы убедить наших партнеров предоставить необходимое вооружение, нашло свое отражение в специфических российских укреплениях, построенных в этот период, глубоко вырытой линии обороны и системе минных полей. Сегодня для того, чтобы сломать российский фронт, требуется разумный и взвешенный подход», — написал Подоляк в своем twitter-аккаунте. Он также призвал не ждать быстрых результатов от ВСУ. По его словам, контрнаступление это не новый сезон шоу Netflix. «Не нужно ждать действий и покупать попкорн», — заявил он. Ранее Подоляк заявил, что единственный путь к завершению конфликта с Россией считается максимальное усиление военного потенциала Украины и «возвращение территорий». «Единственный путь решения украинского конфликта предусматривает максимальное усиление военного потенциала Украины, экономическую и политическую изоляцию России», — сообщил он.